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ABD'de büyük isyan başladı ! Ölü ve yaralılar var

ABD'de büyük isyan...Cezaevinden kaçmak isteyen mahkumlar cezaevine ateşe verdi.Çıkan yangın sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

13 Ekim 2017 Cuma 09:28
ABD'de büyük isyan başladı ! Ölü ve yaralılar var

ABD'de büyük hapishane isyanı..ABD'nin kuzeyinde bulunan Pasquotak Islah Kurumu'nda kalan mahkumların cezaevinden kaçmak için hapishaneyi ateşe verdiği öğrenildi.Çıkan yangın sonucu 2 hapishane çalışanının öldüğü 10 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Kuzey Carolina Kamu Güvenliği Kurumu'ndan yapılan açıklama da çıkan isyanda hapishanede çıkan yangınlar sonucunda 2 kişinin öldüğü ve 10 kişinin ise yaralandığı açıklandı.Çıkan isyanlar sonrası bütün kapıların kapandığı ve herhangi bir mahkumunda hapishaneden kaçamadığı bildirildi.

Ayrıca yapılan açıklamalarda 729 kişinin tutulduğu yüksek korunaklı cezaevinde 410 hapishane çalışanının olduğu da açıklandı.

Son Güncelleme: 13.10.2017 10:43
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