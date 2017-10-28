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ABD Başkanı Donald Trump'tan CUMHURİYET mesajı !

ABD Başkanı Donald Trump Washington'daki resepsiyonda önemli açıklamalarda bulundu.ABD Başkanı Donald Trump 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da en içten dileklerle kutladığını ifade etti.İşte Donald Trump'ın o açıklamaları ..

28 Ekim 2017 Cumartesi 14:10
ABD Başkanı Donald Trump'tan CUMHURİYET mesajı !

ABD Başkanı Donald Trump Washington'daki resepsiyonda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Trump , ilk önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mı kutlarken ardından da 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda ilk önce İstiklal Marşı ve ABD Ulusal Marşı'nın çalındı. Ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları okundu.29 Ekim Bayramı için konuşan ABD lideri Trump  "Amerikan halkı adına Türk halkına en iyi dileklerimi sunmak istiyorum"  ifadelerini kullandı.

"60 yılı aşkın bir süredir iki yakın NATO müttefiki yan yana durmaktadır" ifadesini  kullanan Donald Trump .15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili de "ABD, Türkiye'nin demokratik kurumlarına olan sarsılmaz desteğinin altını bir kez daha çizmekte" dedi.

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