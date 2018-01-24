ABD Başkanı Donald Trump o isimle aşk mı yaşıyor ?

Edinilen bilgilere göre Michael Wolff, Trump'ın Beyaz Saray'da yasak aşk yaşadığını iddia etti.Trump'ın aşk yaşadığı iddia edilen kişi ise Trump'ın 29 yaşındaki iletişim direktörü olan Hope Hicks .

Son dönemde hem ABD içinde hem de uluslararası arenada karmaşaya neden olan ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki bir iddia dünya basınının gündemine oturdu.71 yaşındaki Trump ile 47 yaşındaki First Lady Melania’nın ayrı yatak odalarında uyuduğunu yazan Wolff, ikili arasına giren ismin ise Beyaz Saray’da çalışan biri olduğunu öne sürdü.

Bu isim ise Trump'ın kısa süre önce iletişim direktörü olarak görev vermeye başladığı 29 yaşındaki Hope Hicks...