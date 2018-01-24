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ABD Başkanı Donald Trump o isimle aşk mı yaşıyor ?

ABD gündemine bomba gibi düşen iddia ... ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki yaşantısını anlattığı kitabıyla sansasyon yaratan Michael Wolff, Trump ile ilgili olarak bomba bir iddia ortaya attı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:38
ABD Başkanı Donald Trump o isimle aşk mı yaşıyor ?

Edinilen bilgilere göre Michael Wolff, Trump'ın Beyaz Saray'da yasak aşk yaşadığını iddia etti.Trump'ın aşk yaşadığı iddia edilen kişi ise Trump'ın 29 yaşındaki iletişim direktörü olan Hope Hicks .

Son dönemde  hem ABD içinde hem de uluslararası arenada karmaşaya neden olan ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki bir iddia dünya basınının gündemine oturdu.71 yaşındaki Trump ile 47 yaşındaki First Lady Melania’nın ayrı yatak odalarında uyuduğunu yazan Wolff, ikili arasına giren ismin ise Beyaz Saray’da çalışan biri olduğunu öne sürdü.

Bu isim ise Trump'ın kısa süre önce iletişim direktörü olarak görev vermeye başladığı 29 yaşındaki Hope Hicks...

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