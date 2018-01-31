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ABD Başkanı Donald Trump merakla beklenen kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump merakla beklenen kararını sonunda açıkladı.Donald Trump , uzun süredir tartışılan Guantanamo Körfezindeki tutukevinin açık kalması için başkanlık kararnamesi imzaladığını açıkladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:35
ABD Başkanı Donald Trump merakla beklenen kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald  Trump, "Bugün bir sözümü daha tutuyorum. Bakan (James) Mattis'e askeri alıkoyma politikamızı yeniden gözden geçirme ve Guantanamo Körfezindeki tutukevini açık tutma talimatı veren bir başkanlık kararnamesi imzaladım." ifadelerini kullandı. 

ABD'nin ihtiyaç duyacağı gücü kullanabilmesi için ABD Kongresinin desteğini de talep eden Trump, teröristleri dünyanın her yerinde kovalamaya devam edeceklerini kaydetti. 

Önceki Başkan Barack Obama'nın kapatılması için uğraştığı ancak sonuç alamadığı Guantanamo tutukevinde halihazırda 41 tutuklunun bulunduğu biliniyor. 

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