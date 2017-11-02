ABD Başkanı Donald Trump :"İdam istiyorum !"

ABD'de saldırıyı gerçekleştiren Özbek asıllı Sayfullo Saipov saldırıyı terör örgütü DAEŞ adını gerçekleştirdiğini söyledi.Yapılan saldırıyı yaklaşık 1 aydır planladığını anlatan terörist amacının maksimum seviyede insan öldürmek olduğunu söyledi.Saldırıyı 2 ay önce gerçekleştirmeyi kafasına koyduğunu söyleyen terörist saldırı için caddelerin kalabalık olduğu Cadılar Bayramı olarak bilinen günde gerçekleştirdiği söyledi.

Terör örgütü DEAŞ mensubu olan Özbek asıllı Sayfullo Saipov saldırı öncesinde kamyonete DAEŞ bayrağı asmak istediğini fakat çok dikkat çeker diye vazgeçtiğini söyledi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN İDAM AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump , yakalanan DAEŞ'li teröristin idam cezası alması gerektiğini söyledi.Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "New York teröristi, 8 kişiyi öldürüp 12 kişiyi yaraladığı için mutluydu ve hastane odasına DEAŞ bayrağı asmak istediğini söyledi. İDAM CEZASI ALMALI!" ifadelerini kullandı.