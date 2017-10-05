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7 metrelik dev pitonu kızartıp yediler !

Endonezya'da yakalanan 7 metre uzunluğundaki dev piton yerliler tarafından kızartılarak yenildi.

05 Ekim 2017 Perşembe 10:57
7 metrelik dev pitonu kızartıp yediler !

Endonezya'da bir köy bekçisi köyün yakınlarında gördüğğü 7.8 metrelik dev pitonu köye sokmamak için kolundan oldu.Dev piton yılanını tek başına yakalamaya çalışan köy bekçisi yılanın kolunu ısırması sonucu kolundan oldu.Dev yılanı gören köy bekçisi Robert Nababan , köylülerden de yardım alarak onu öldürmeyi başardı.

Yakalanan dev piton yılanı köye asılarak herkese gösterildi.Ardından parçalanan dev yılan kızartılarak yenildi.

Endonezya yerel yönetim yetkilisi Elinaryon , yılanı yiyen yerliler hakkında açıklamalarda bulundu.Elinaryon , " "Arkadaşlarımdan gerçekten lezzetli olduğunu duydum. 7 metrelik bir yılan, çok fazla et demek bu." dedi..

Ayrıca yakalan bu dev yılanın kanının da tedavi edici özelliği olduğu söyleniyor.

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