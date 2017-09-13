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40 yılda bir gerçekleşen facia: Bir aile yanardağına yuvarlandı

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki aktif Solfatara Yanardağı'nın kraterine, bir anne ve baba ile 11 yaşındaki oğulları düşerek öldü.

13 Eylül 2017 Çarşamba 14:27
40 yılda bir gerçekleşen facia: Bir aile yanardağına yuvarlandı

Polis yetkililerine göre, Massimiliano Carrer (45) adlı babayla, Tiziana Zaramella (42) adlı anne, bariyerleri aşarak yanardağ ağzının yakınlarına giden ve aşağı düşen oğulları Lorenzo'yu kurtarmaya çalışırken üç metrelik çukura yuvarlandı.

Aileden geriye 7 yaşındaki oğulları kaldı

İtalyan çiftin yedi yaşındaki oğulları ise bariyeri geçmediği için kurtuldu. Çift ve çocuklarının yanardağdan çıkan dumandan zehirlenerek ya da zeminin kayması sonucu aşağı düştüğü sanılıyor. Kraterdeki sıcaklığın 1000 dereceye ulaştığı söyleniyor.

40 yılda bir

Adı İtalyanca sülfürden gelen Solfatara, Napoli'nin batısındaki yanardağlardan biri ve turistlerin uğrak yerlerinden. Yanardağ en son 1198 yılında patlamıştı. Sığ bir krateri olan yanardağdan sülfürlü duman ve buhar çıkıyor. Anne ve babayla çocuklarının cesetleri kraterden çıkarıldı. Pozzuoli Belediye Başkanı Vincenzo Figliolia, yanardağda 40 yıldır böyle bir trajedi yaşanmadığını söyledi.

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