4 yıl aradan sonra bir ilk ...Rus uçakları Türkiye havasahasında !

Türkiye ile Rusya arasındaki son görüşmeler iki ülke arasındaki buzları tamamen eritmiş gözüküyor.Öyle ki 4 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı ve Rusya'ya ait uçaklar Türkiye havasahasında görüldü.4 yıl sonra Türkiye hava sahasını Rusya Hava Kuvvetleri'ne açtı..