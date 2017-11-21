4 yıl aradan sonra bir ilk ...Rus uçakları Türkiye havasahasında !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. arasındaki görüşmeler iki ülke arasındaki buzları tamamen eritmiş gözüküyor.Öyle ki 4 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı ve Rusya'ya ait uçaklar Türkiye havasahasında görüldü.4 yıl sonra Türkiye hava sahasını Rusya Hava Kuvvetleri'ne açtı..
Son dakika gelen bilgilere göre Rusya'nın Suriye'deki askeri üsse giden uçağının bugün Türkiye havasahasını kullanarak bölgeye gittiği öğrenildi.
Moskova’daki Çkalovksi askeri üssünden kalkan uçağın Soçi-Karadeniz ve devamında Türkiye hava sahası rotasını izlediği bildirildi.
Türkiye , Suriye'deki iç savaş nedeniyle hava sahasını kapalı tutuyordu ..4 yıl aradan sonra Rusya'ya yeniden havasahası açıldı.