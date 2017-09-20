Galeriler Videolar
İstanbul 37°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105324
ALTIN
146.492
DOLAR
3.4717
STERLİN
4.7065
EURO
4.1649
Şerit ihlali yapıp markete daldı: 3 yaralı
Şerit ihlali yapıp markete daldı:...
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu aldılar
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu...
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama yumruk atıp öldü
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama...
Türk ve Suriyeli toplam 500 sayacı ayaklandı!
Türk ve Suriyeli sayacılar ayaklandı!
İstanbul Ayağaza'da yangın paniği Otobüs ve minübüsler yanıyor !
İstanbul Ayağaza'da yangın !

200 İsrail'li polisle birlikte Mescid-i Aksa'ya saldırdı !

Gelen haberlere göre İsrail polisleri eşliğindeki 200 kadar fanatik yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledii.Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:32
200 İsrail'li polisle birlikte Mescid-i Aksa'ya saldırdı !

Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerinde İsrail polisi tarafından aramaya maruz kaldığını belirten Dibs açıklamasında, İsrail polisinin Vakıflar İdaresi'ne bağlı okullardaki öğrencilere de sorunlar çıkardığını daha sonra da girişlerine izin verdiğini kaydetti.

BUGÜNLERDE ROŞ AŞANA KUTLANIYOR

Yahudi takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana'nın kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının artması bekleniyor.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman  

Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'da şok Hükümete el konuldu !
İspanya'da şok Hükümete el konuldu !
Kuzey Kore'den Trump'a yanıt gecikmedi !
Kuzey Kore'den Trump'a yanıt gecikmedi !
Öldürdüğü kadını yiyen adam , vurularak öldürüldü !
Öldürdüğü kadını yiyen adam , vurularak öldürüldü !
BM Genel Kurulu'nda ilk defa konuşan Donald Trump Türkiye'ye teşekkür etti
BM Genel Kurulu'nda ilk defa konuşan Donald Trump Türkiye'ye teşekkür etti
NATO toplantısına zorla katılan FETÖ üyesi boş salonda konuştu !
NATO toplantısına zorla katılan FETÖ üyesi boş salonda konuştu !
Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem Yüzlerce ölü ve yaralı var !
Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem Yüzlerce ölü ve yaralı var !
Trump'tan Kuzey Kore'ye açık tehdit : "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten geri durmayız"
Trump'tan Kuzey Kore'ye açık tehdit : "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten geri durmayız"
Kadere bak ... 75 yıllık evli çift aynı günde öldü !
Kadere bak ... 75 yıllık evli çift aynı günde öldü !
Londra'da şüpheli paket paniği Çevredeki mekanlar boşaltılıyor
Londra'da şüpheli paket paniği Çevredeki mekanlar boşaltılıyor
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim