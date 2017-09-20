200 İsrail'li polisle birlikte Mescid-i Aksa'ya saldırdı !

Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerinde İsrail polisi tarafından aramaya maruz kaldığını belirten Dibs açıklamasında, İsrail polisinin Vakıflar İdaresi'ne bağlı okullardaki öğrencilere de sorunlar çıkardığını daha sonra da girişlerine izin verdiğini kaydetti.

BUGÜNLERDE ROŞ AŞANA KUTLANIYOR

Yahudi takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana'nın kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının artması bekleniyor.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman

Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.