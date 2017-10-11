Toplumun geçmiş sosyolojik yapısına bakıldığında kız çocuğu olacağını öğrenen anne, doğacak çocuğun cinsiyetini eşine, eşinin ailesine nasıl söyleceğini düşünür ve yine kadın suçluluk psikolojisine girerdi. Ataerkil toplum nedeniyle toplumda bilinç düzeyi düşük bir bakış açısıyla kız çocuğuna karşı hep bir önyargı mevcuttu. Bazı kültür yapıları incelendiğinde hala bu bakış açısının izlerini ne yazık ki görmekteyiz. Çocuk istismarları, küçük gelinler, şiddet, kız çocukları üzerinden eğitime karşı olan bakış açısı toplumun her yerinde değişmiş değil fakat bunun için bilinç seviyesi her geçen gün yükseltilmelidir.

Bu yargıların yıkılması, ayrımcılığın önlenebilmesi adına 7 yıl önce, 11 Ekim ‘’Dünya Kız Çocukları Günü’’ ilan edildi. Tüm dünya üzerinde bugün çeşitli etkinlikler ile kutlanılıyor.

Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar