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11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

Kanada, Peru ve Türkiye tarafından yapılan girişimler sonucunda kız çocuklarına karşı yapılan ayırımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam bir biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, ‘’Dünya Kız Çocukları Günü’’ ilan edildi.

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:29
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

Toplumun geçmiş sosyolojik yapısına bakıldığında kız çocuğu olacağını öğrenen anne, doğacak çocuğun cinsiyetini eşine, eşinin ailesine nasıl söyleceğini düşünür ve yine kadın suçluluk psikolojisine girerdi. Ataerkil toplum nedeniyle toplumda bilinç düzeyi düşük bir bakış açısıyla kız çocuğuna karşı hep bir önyargı mevcuttu. Bazı kültür yapıları incelendiğinde hala bu bakış açısının izlerini ne yazık ki görmekteyiz. Çocuk istismarları, küçük gelinler, şiddet, kız çocukları üzerinden eğitime karşı olan bakış açısı toplumun her yerinde değişmiş değil fakat bunun için bilinç seviyesi her geçen gün yükseltilmelidir.

Bu yargıların yıkılması, ayrımcılığın önlenebilmesi adına 7 yıl önce, 11 Ekim ‘’Dünya Kız Çocukları Günü’’ ilan edildi. Tüm dünya üzerinde bugün çeşitli etkinlikler ile kutlanılıyor.

Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Son Güncelleme: 11.10.2017 13:31
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