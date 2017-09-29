1 Ekim'de yapılacak, Katalonya Bağımsızlık Referandumu İptal!

İspanya Anayasası'nın ülkenin bölünemez olduğunu ortaya koymasına rağmen, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti tarafından yapılmak istenen bağımsızlık referandumu Madrid yönetiminin engeline takıldı.

İspanya Hükümet Sözcüsü Inigo Mendez de Vigo yaptığı açıklamada, seçimin yasa dışı olduğunu öne sürerek 1 Ekim'de yapılması planlanan referandumun olmayacağını söyledi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, İspanyol jandarması operasyon düzenleyip referandumla ilgili 2.5 milyon oy pusulası, 4 milyon zarf ve 100 seçim sandığına el koydu. Ayrıca bağımsızlık referandumu ile igili bilgi veren internet sitelerine de erişimi kesildi.

Daha önce Katalonya Devlet Başkanı Puigdemont, 'Evet çıksa bile tek taraflı bağımsızlık masada değil" demişti.

Katalonya nerede?

İspanya’ya bağlı İber Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer alan özerk bölgedir. Katalonya, Barselona, Girona, Lleida, ve Tarragona olmak üzere 4 şehirden oluşmaktadır. Barcelona en büyük şehir ve başkenttir. Son yapılan referandum sonucunda Avrupa'nın en özerk bölgesi unvanını almıştır.