Dünya Sağlık Örgütü: Covid Güçlendirici Atış Gerektiğine Güvenmeyin

Dünya Sağlık Örgütü'nün baş bilim adamı Soumya Swaminathan Cuma günü bir Zoom röportajında, "Bir güçlendiricinin gerekli olup olmayacağına dair tavsiyede bulunmak için gerekli bilgilere sahip değiliz." Dedi. “Bilim hala gelişiyor.”

Swaminathan, böyle bir çağrının “erken” olduğunu, dünyanın çoğu yerinde yüksek riskli bireylerin henüz ilk aşılama sürecini tamamlamadığını söyledi. Özellikle SARS-CoV-2'ye karşı bağışıklığı daha hızlı azalan savunmasız insanlar için bu yılın sonlarında ihtiyati ekstra aşılar uygulayan ülkelerden gelen veriler, DSÖ'nün rehberliğini bilgilendireceğini söyledi.

Başka bir kış dalgalanmasını önlemek için Birleşik Krallık'ta Covid güçlendirici çekimlerin sonbaharda yapılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock geçen ay yaptığı açıklamada, dünyanın ilk güçlendirici çalışmasında İngiltere'deki gönüllüler üzerinde yedi farklı aşının test edildiğini söyledi.

Diğer tüm büyük ekonomilerden daha fazla insanı aşılayan Birleşik Krallık, delta varyantının neden olduğu vakaların yeniden canlanması nedeniyle planlanan koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasını ertelemek zorunda kaldı. İlk olarak Hindistan'da bildirilen tür, bugüne kadar bildirilen en bulaşıcı tür olduğu biliniyor.

Güney Afrika'da ortaya çıkan beta suşu da dahil olmak üzere daha bulaşıcı varyantlar, enfeksiyonu önlemek için daha yüksek antikor seviyeleri gerektirir ve Pfizer Inc. ve Moderna Inc. dahil aşı üreticilerini mevcut aşılarının ince ayarlı versiyonlarının daha geniş bağışıklık sağlayıp sağlamayacağını test etmeye yönlendirir.

Gaithersburg, Maryland merkezli şirketteki bilim adamları tarafından bu ay yayınlanan klinik öncesi araştırmalara göre, Novavax Inc.'in varyanta yönelik aşısının bir dozu, daha önce Covid-19'a karşı bağışıklanmış bireylerde beta suşuna karşı yeterli koruma sağlayabilir.

Novavax'ın araştırma ve geliştirme başkanı Gregory M. Glenn, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, modifiye edilmiş aşının, birincil aşı rejimi olarak kullanıldığında çeşitli suşlara karşı geniş koruma sağlama potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri direktörü Francis Collins, şu ana kadar mevcut ABD onaylı aşıların beta, delta ve WHO'nun endişe verici varyantlar olarak belirlediği diğer iki suşa karşı koruma sağlamak için yeterince iyi çalıştığını söyledi.

Collins, Perşembe günü Precision Medicine World Konferansı'nda biyolog Lee Hood ile yaptığı röportajda, “Bugün kimse bir güçlendiriciye ihtiyacınız olduğunu söylemiyor” dedi. “Ancak güçlendiriciler bir noktada geleceğimizde çok iyi olabilir ve mevcut aşılar tarafından da kapsanmayan başka varyantlar ortaya çıkarsa daha erken burada olabilirler”.