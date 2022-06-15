Dünya Kupası 2022: Kosta Rika - Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'yı 1-0 yenen Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Joel Campbell'ın erken golü fark yarattı

Kosta Rika, İspanya, Almanya ve Japonya ile E Grubu'na girecek

31. sıradaki Kosta Rika arka arkaya üçüncü Dünya Kupası'na ulaştı

101. sıradaki Yeni Zelanda, topa hükmederek cesur bir performans sergiledi

Artık sonuna gelmiş bu kalifikasyon yolculuğunda bize katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz.

21 Kasım'da başlayacak olan bu yılki Dünya Kupası'na katılacak 32 takımın hepsini artık biliyoruz .

Yeni Zelanda savaşta düştü

Yeni Zelandalı taraftar Nico Smith, son düdükten sonra Al Jazeera'ya “Bu kadar yaklaşıp kaybetmek yürek parçalayıcı” dedi.

"Dünya Kupası'na ulaşmak bir rüya. Bence Yeni Zelanda erken pes ettikten sonra gerçekten iyileşti. Ancak yine de bu takımın genç takımıyla gurur duyuyorum ve desteğimi almaya devam edeceğim.”

Kosta Rikalı taraftarlar çok sevindi

Kosta Rika destekçisi Andre Reid, taraftarlar tarihi anı kutlarken El Cezire'ye “Bu canlandırıcı bir galibiyetti” dedi.

"Yeniden Dünya Kupası'na gitmek harika. Oyun sırasında kendimi çok gergin hissettim. İnsanlar terliyor ve tırnaklarını yiyordu. Şu anda Kosta Rika'da büyük bir parti olacak. Yarın kimsenin işe gideceğini sanmıyorum.”

Bazı Yeni Zelandalılar izin verilmeyen golün geçerli olması gerektiğini düşünüyor

Yeni Zelandalı'nın performansına bakılırsa, Kosta Rika'nın dördüne kıyasla 15 şut attıkları için Dünya'da 101. sırada yer aldıklarını pek kimse tahmin edemezdi.

Kosta Rika zorlu Grupla karşı karşıya

Sonuç, Kosta Rika'nın 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32. ve son takım olduğu anlamına geliyor. İspanya, Almanya ve Japonya ile birlikte E Grubu'nda yer alacaklar.

Kutlamalar sürüyor

Kosta Rika oyuncuları üst üste üçüncü Dünya Kupası'na ulaştıktan sonra kendinden geçmiş durumda. Bu gece kutlayacaklar ve daha sonra odaklarını 2014 Dünya Kupası'ndaki çeyrek final görünümlerini kopyalamaya ve hatta iyileştirmeye odaklayacaklar.

Kosta Rika başardı

Tam zamanlı skor 1-0 ve Kosta Rika 2022 Dünya Kupası'na yükseldi.

İlk yarıda gol yemeyen ve topa hakim olan Yeni Zelanda'nın yiğit bir çabasıydı. Sonuç olarak, Kosta Rika için fark yaratan, Joel Campbell'ın Navas'ın harika kaleciliği ile birlikte attığı goldü.

İkinci yarıdan bu yana Waston, Kosta Rika tarafına önemli bir savunma takviyesi ekleyerek Yeni Zelanda hücumcularının ve özellikle Wood'un iyi alanlarda gol atma fırsatlarını yakalamasını engelledi.