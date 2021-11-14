Dünya COP26 İklim Anlaşmasına Tepki Gösteriyor

İskoçya'nın Glasgow kentindeki küresel iklim görüşmeleri, Birleşmiş Milletler'in hem "önemli bir adım" hem de "uzlaşma" olarak adlandırdığı, ancak bazı aktivistlerin "gezegen ve insanlara ihanet" olarak reddettiği bir anlaşmayla sona erdi.

Cumartesi günü yaklaşık 200 ülke tarafından onaylanan anlaşma, küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece (2,7 derece Fahrenheit) ile sınırlama umudunu canlı tuttuğu için alkış aldı, ancak kömürle ilgili çok önemli dili sulandıran son dakika değişikliğiyle birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

Hindistan tarafından desteklenen ve Çin tarafından desteklenen revizyon, uluslara en kirli fosil yakıt kullanımını "aşamalı olarak kullanımdan kaldırmak" yerine "aşamalı olarak azaltma" çağrısında bulundu.

Pakt ayrıca, savunmasız ülkelerin zengin uluslardan uzun vadeli finansman vaadiyle ilgili endişelerini yatıştırmak için çok az şey yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin direnişinin ardından, metin, iklim değişikliğinin gelişmekte olan dünyada halihazırda neden olduğu “kayıp ve zarar” için belirli bir finans tesisine herhangi bir atıfta bulunmadı. Bunun yerine, konuyla ilgili gelecekte “diyalog” sözü verdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Onaylanan metinler bir uzlaşmadır” dedi. “Bugünün dünyasındaki çıkarları, koşulları, çelişkileri ve siyasi iradenin durumunu yansıtıyorlar.” Anlaşma önemli adımlar atmayı teklif etse de, "yeterli değil" dedi. "Acil durum moduna geçme zamanı."

ABD iklim elçisi John Kerry, iyi uzlaşmaların herkesi biraz tatminsiz bıraktığını söyleyerek anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. “Glasgow'dan, bu on yıl ve sonrasında dünyanın bu sorunu çözme hırsını dramatik bir şekilde yükselterek çıkıyoruz” dedi ve ekledi: “Aslında iklim kaosundan kaçınmaya ve daha temiz hava, daha güvenli su sağlamaya hiç olmadığı kadar yakınız. ve daha sağlıklı bir gezegen.”

Çinli müzakereci Zhao Yingmin bu duyguyu tekrarladı. Zhao gazetecilere verdiği demeçte, "Bence en büyük başarımız kural kitabına son halini vermektir" dedi. "Artık onu uygulamaya ve elde ettiğimiz fikir birliğine göre sunmaya başlayabiliriz." COP26 görüşmelerine ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da nispeten iyimser kaldı.

Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "İklim değişikliğiyle uğraştığımızı söyleyebilmemiz için daha çok, çok uzun bir yol var, ancak harika haber şu ki, birlikte dünya bazı önemli atılımlar yaptı" dedi.

"Sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlama umudunu canlı tuttuk ve kömür, araba, nakit ve ağaçlar konusunda büyük ilerleme kaydettik. Şimdiye kadar ilk kez, 190'dan fazla ülkenin tümü kömür enerjisi için ölüm çanını çalmayı kabul ettik. Ve bu gece, gelişmiş dünya, iklim değişikliğinin neden olduğu kayıp ve hasarla başa çıkmak için yoksul ve savunmasız uluslara yardım etme ihtiyacını nihayet kabul etti.”

AB de anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve “bize küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlama şansı verdiğini” söyledi. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, delegelerin tehlikeli emisyonları azaltma taahhütlerinin yanı sıra gelişmekte olan ve savunmasız ülkelere yardım etme taahhütlerinde ilerleme kaydettiğini söyledi. Ancak rahatlamak için zaman olmayacak: önümüzde hala çok iş var” dedi.

Bu arada, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Suudi Arabistan temsilcisi, tüm tarafların iklim anlaşmasından "mutlu" olduğunu söyleyerek soru sormaktan kaçındı. Suudi temsilcisi Ayman M Shasly, “İyiyiz, iyiyiz” dedi. "Karar alınmıştır. Yorum yok. Herkes mutlu. Tüm taraflar karardan memnun, bu yüzden iyiyiz."

Gabon Çevre Bakanı ve Afrikalı müzakerecilerin başkanı Lee White, Afrika ekibinin "umduğumuzun yüzde 60'ını" aldığını söyledi. “Uyum için güvenilir finansman konusunda daha fazla ilerleme kaydetmeyi çok isterdik” dedi. Ancak AB ve ABD'den kesinlikle çok güçlü bir ahlaki taahhüt aldık” dedi.