Dünya Bankası, Gambiya'ya Turizm Sektörünü Canlandırmak İçin 68 Milyon Dolarlık Hibe Verecek

Gambiya ve Dünya Bankası, okyanusa bakan Batı Afrika ülkesinin turizm sektörünü canlandırmak için 68 milyon dolarlık bir hibe imzaladı.

Anlaşma Salı günü Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen imza töreninde duyurulan her iki tarafın temsilcileri tarafından duyuruldu.

Hibe, turizmin çeşitlendirilmesini ve iklim direncini teşvik etmeyi ve Senegal ile çevrili yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu bir ülke olan Gambiya'nın Atlantik kıyı şeridini iklim değişikliğinin etkilerinden korumaya yardımcı olmayı amaçlıyor .

Dünya Bankası operasyonlar genel müdürü Axel Van Trotsenburg, Afrika'daki diğer birçok sektör gibi turizmin de koronavirüs pandemisi ve Ukrayna'daki savaşın ekonomik yansımalarından ağır şekilde etkilendiğini söyledi.

Hükümete göre turizm, Gambiya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) kabaca yüzde 20'sini oluşturuyor ve en büyük döviz kazananı.

Dünya Bankası'na göre, pandemi Gambiya'nın ekonomik büyümesinin 2020'de yüzde 0,2 oranında daralmasına neden oldu.

Ekonomi o zamandan beri toparlanmaya başladı ve büyük ölçüde sahil beldesi müdavimlerinin ve havalelerin geri dönüşüyle ​​2021'de yüzde 5,6'lık bir büyümeye ulaştı.