Dünya Altın Konseyi çarpıcı raporu yayınladı, Türkiye'nin sıralamadaki değişimi ise dikkatlerden kaçmadı!

Altın ve para piyasaları uzmanlığı İslam Memiş, geçtiğimiz birkaç ay içerisinde yapmış olduğu bir açıklamasında küresel riskler sebebiyle fiziki altına ulaşmanın artık neredeyse imkansız olacağını dile getirmişti. Bu açıklamanın hemen akabinde ülkelerine kadar altına sahip oldukları ise merak edilmeye başlandı. Dünya Altın Konseyi, en çok altına sahip olan ülkeleri bira rapor ile dünya kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Türkiye'nin sıralamadaki değişimi ise dikkatlerden kaçmadı.

Altın, bütün dünyada 10 yılların rekorunu kıran enflasyon rakamları ile beraber global para piyasasının belirleyicisi olmaya devam ederken diğer taraftan Amerikan Merkez Bankası ile Avrupa Merkez bankalarının sıkılaşma politikaları ile Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş üçgeninde kaldı. Bu açıklama sonrasında ülkelerin ne kadar altın varlığına sahip olduğu merak edilmeye başlandı.

Merkez bankalarının kasasına 84. 10 altın daha giriş yaptı

Amerika Birleşik Devletleri 8. 133 ton rezerv ile ilk sıradaki yerini korurken, Almanya ise 3.358 ton ile ikinci sırada ve IMF 2.814 ton ile 3. Sıradaki yerini aldı. Ilk 3. sırada bir önceki döneme oranla herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Merkez bankaları ilk çeyrekte altın rezervlerine toplamda 84 ton eklendi.

Türkiye'nin eline ne kadar altın var?

13 sırada yer alan Türkiye'nin elinde şu anda 431. 1 ton altın bulunmakta.