Dün gece açıklandı! Emekliye ek ödeme onaylandı! Emekliler bu haber ile hesaplarına ödeme alacak

Emekli maaş hesabınız üzerinden nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara kamu bankaları üzerinden verilen kayıt kampanyası duyurusu paylaşıldı. Emekli maaş hesabınız üzerinden devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Emekli maaş hesapların üzerinden başvurularını gerçekleştirecek, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için maaş müşterisi olan kişilere Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank Vakıfbank'ta kredi ödemeleri vererek, 50000 TL'ye kadar kişilerin hesaplarına yatırmaktadır.

KREDİ ÖDEMESİ!

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalardan, banka müşterisi olan vatandaşlara istedikleri zaman kredi ödemelerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden vermektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşların istedikleri zaman kredi ödemelerinden faydalanabilecekleri bu kredi kampanyalarında özellikle emekli maaşı, bu bankadan üzerindeyse ve daha önce kredi kullandılarsa yüksek limitli krediler alarak diğer bankalardaki borçlarını da kapatabilir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirmek için ayrıca, 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluştururken, ilk kredi taksit ödemenizi 45 gün veya 90 gün ertelemeli olarak da alabileceğinizi söylemek isteriz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden verilecek olan bu kredilerden, nakit kredi haricinde de isteyen vatandaşlara konut kredisi taşıt kredisi veya ipotekli kredi ödemeleri de düşük faiz oranlarıyla verilmektedir.