Düğün, Sünnet, Borç Kapatmak İçin Nakit Arayanlara, Hesaplarına 10000 TL Yatacak, Üstelik Devlet Destekli Faizsiz Kredi

Son dakika ihtiyaç kredisi kampanyası haberi yayınlandı. Düğün için sünnet için ve borç kapatmak için kredi kullanmak isteyen kişilere bankalar, 10000 TL nakit desteği verecek. On bin TL'ye kadar nakit desteğini alan kişiler, düğün ve sünnet, ihtiyaçları için bu parayı kullanabilir. Ayrıca bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak içinde bu destek kredisinden yararlanabilirler. Kredi almak isteyen kişiler, 36 ay vadeye kadar on bin TL nakit desteğini kullanabilecekler ve bu ilk kredi taksit ödemesini de 3 ayı ertelemeli olarak yapabilecekler. ihtiyaç kredisi olarak bireysel müşteri temsilcisi tarafından ödenecek olan 10000 TL nakit desteği kredisinin, kamu bankalarıyla birlikte bazı seçilmiş özel bankalar kampanya olarak başlatmıştır.

Ziraat Bankası, kampanya duyurusunu internet sitesi üzerinden yaptı.

Devlet bankası olan Ziraat Bankası, 10000 TL'ye kadar nakit desteği için müşterilerine kredi onayı vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden düğün sünnet ve borç kapatmak için kredi kullanmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız yeterli. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler internet bankacılığı şifresi aldıktan sonra Ziraat Bankası, mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi seçeneğini seçip, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Kredi onayı almanız ile birlikte banka hesabınıza hemen onaylanan tutar kadar kredi limiti yatacaktır. Ayrıca Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz.

Vakıfbank, çalışan ve emeklilere 10000 TL kefilsiz destek verecek.

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de bu destek kredisini alabiliyorsunuz. 10 bin TL'ye kadar olacak bu kredilerdeki kefilsiz olarak işlem yapacak kişilerin 36 ay vadeye kadar işlem yapacağı da duyuruldu. Sizi en yakın Vakıfbank şubesinden veya Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusunu hemen yapabiliyorsunuz. Kredi onayı aldıktan sona düğün, sünnet için alacağınız kredilerde 3 ayı borç kapatma kredilerinde de 4 ay erteleme yapabiliyorsunuz.

Yapı Kredi Bankası, 10000 TL nakit destek kredisi

Ekonomik anlamda zor günler geçiren kişilere, Yapı Kredi Bankası da 10000 TL nakit destek kredisi vereceğini duyurdu. Üstelik kredi başvurusu yapacak olan kişiler bir SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görecekler. Yapı Kredi Bankası üzerinden 10.000 TL'ye kadar nakit destek kredisi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek Bireysel TC kimlik, aylık gelir, yazarak, 44 11 numarasına göndermeleri yeterlidir. 5 dakika içerisinde, gönderdiğiniz mesaj sonrasında sizin cep telefonunuza kredi sonucu gelecek ve kredi sonucu olumlu olan kişiler onaylanan tutar kadar kredilerini en yakın Yapı Kredi Bankası şubesinden kullanabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası ayrıca mobil uygulama üzerinden de kredi veriyor. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına girerek, 10000 TL ve üzerinde istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ptt'de 10000 TL destek oluyor.

Ptt üzerinden anlaşmalı olan bankalardan bir tanesi Aktif Bank üzerinden de kredi başvurunuzu hızlı birşekilde yapabilirsiniz. Aktif Bank internet sitesi üzerinden veya Aktif Bank SMS kredi servisini kullanarak, PTT 10000 TL kredi veriyor. Ayrıca size en yakın PTT şubesine giderek de 10000 TL'ye kadar destek kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz.