Dudakları Güneşten Koruma Yöntemleri Nelerdir?

Hiçbir bölge güneşin yaşlandırıcı ve zararlı etkilerinden muaf değildir ve bu durum için önlem alınması gerekir. Eğer bugüne kadar dudakları güneşten korumak ve yaşlandırıcı etkilerden kaçınmak adına bir yöntem kullanılmadı ise bu durumu hızlı bir şekilde değiştirmek faydalı olacaktır. Her gün 2 parmak güneş kremi kullanılsa ve dermatologların önerileri dinlense bile yüzün her yerini aynı anda korumak mümkün olmayabilir. Bunun yanı sıra dudaklar da korumasız olmadığı için daha hızlı yaşlanıp kişinin gerçek yaşını ele verebilir.

Güneş kremi kullanma nedenlerinin hepsi dudaklar içinde geçerli olmaktadır. Dudak bölgesinde güneşin zararları daha hızlı yaşlanmaya sebep olabilir. Bu bölge için koruma sağlamak cilt kanserinden de korur ve daha hızlı bir şekilde yaşlanmanın önüne geçer. Yüzün ve vücudun farklı bölgeleri için nasıl güneş kremi kullanılıyorsa dudaklar için de güneş kreminin kullanılması tavsiye edilir. Dudakların yapısı ciltten çok farklıdır ve bunun için farklı bir zahmete girmeye gerek yoktur. Makyajın altına ya da tek başına SPF içeren dudak balmlarını kullanmak faydalı bir yöntem alacaktır.

Hindistan cevizi yağı, havuç tohumu yağı ve shea yağı gibi doğal yağlar güneşten koruyucu doğal ürünler olmaktadır. Bu ürünler kullanılarak evde özel dudak koruyucusu yapmak mümkündür. Bu doğal güneş koruyucusu için gerekli olan malzemeler 4 çay kaşığı bal mumu, 4 damla nane yağı, 20 damla havuç tohumu yağı, 2-3 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 2-3 çay kaşığı shea yağıdır. Bu yöntem kullanılarak doğal bir şekilde dudaklar güneşin zararlı ışınlarından korunur ve yaşlanmanın olumsuz etkilerinin de önüne geçilir. Bu yöntemle gün içinde ihtiyaç duyulan ve güne başlarken nem ihtiyacı karşılanır ve gün boyu ferahlık kazanılır. Karışım eski balm kutularında ya da küçük bir kavanozda ışık ve hava ile çok fazla temas etmeyecek şekilde saklanabilmektedir.