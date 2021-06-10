Dua Lipa, 2020'nin İngiltere'de En Çok Çalınan Sanatçısı Oldu

Tablonun zirvesinde, 2017'den beri her yıl İngiltere'nin en çok çalınan sanatçısı olan Ed Sheeran'ın saltanatını sonlandırdı.

İki single'ı, Physical ve Don't Start Now, Birleşik Krallık radyolarında en popüler 10 şarkı arasındaydı.

Genel olarak en çok çalınan parça The Weeknd's Blinding Lights oldu.

Rakamlar, TV ve radyoda, barlarda ve kulüplerde çalınan müziği izleyen müzik lisanslama şirketi PPL tarafından derlendi.

Sheeran'ın yılın en çok çalınan ikinci sanatçısı olduğunu ve onu Ariana Grande ve Sam Smith'in takip ettiğini söyledi.

Future Nostalgia, İngiltere'nin geçen Mart ayındaki ilk kilitlenmesinden sadece dört gün sonra yayınlandı ve yıldızın birkaç uykusuz geceye neden olan bir karardı.

O zaman, "Bu süre zarfında yapılacak doğru şey olup olmadığı konusunda biraz çelişkiye düştüm çünkü birçok insan acı çekiyor" dedi.

Albüm, izolasyona mükemmel bir panzehir sağlayan canlandırıcı disko marşlarıyla birçok insanın karantinasının müziği olduğunu kanıtladı.

25 yaşındaki BBC'ye bu yılın başlarında verdiği demeçte, "Bu çok zor bir karardı, ancak bazı şeyler olması gerektiği gibi" dedi. "Bu süre zarfında bir kaçış biçimi olarak hizmet ettiği için minnettarım.

"Bütün fikrim, insanların evdeyken bile eğlenebilecekleri eğlenceli bir dünya yaratmaktı ve bunu yapma fırsatına sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum."

Future Nostalgia, İngiltere'de 2020'nin en çok satan albümü olmaya devam etti ve Brit Ödülleri'nde yılın albümü ve Grammy'de en iyi pop albümü ödülünü kazandı.

Plak şirketi patronu Joe Kentish yakın tarihli bir röportajda, "İki numarayı zar zor bitirdiğimizde üç numaralı albümden bahsediyordu" dedi. "Bir ara vermek isteyebileceğini ya da farklı şeyler yapmak isteyebileceğini yarı yarıya bekliyorsunuz ama o 'Doğru, sırada ne var?' diyor. "İlgi alanları, bilgisi, yeni şeyler öğrenme ve yaptıklarının kontrolünü elinde bulundurma susuzluğu büyüyor ve büyüyor." Diye ekledi.

Future Nostalgia'nın ticari başarısı, her yerde bulunan radyo ve televizyon varlığına yansıdı ve Lipa, 2014'teki Katy Perry'den bu yana PPL'nin en çok oynanan tablosunda ilk sırada yer alan ilk kadın oldu.

Şarkıcı, "2020 boyunca müziğimi dinleyen ve seven herkese çok teşekkür ederim" dedi. "Radyoda, televizyonda ve Birleşik Krallık'ın her yerinde en çok çalınan sanatçı olduğum için inanılmaz gururluyum. "Geleceğin Nostaljisinin bu kadar zor bir zamanda biraz mutluluk getirmesini çok istedim." dedi.