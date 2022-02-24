DSÖ, Ülkeleri COVID İğnesi Yapmak İçin Eğitmek İçin Yeni Bir Merkez Duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Kore'de düşük ve orta gelirli ülkeleri kendi aşı ve tedavilerini üretmeleri için eğitmek için bir merkez kurduğunu ve COVID-19 aşı projesini beş ülkeye daha genişlettiğini açıkladı.

Yeni merkez, DSÖ ve Güney Afrika'daki ortaklar tarafından geliştirilen ve bilim insanlarının Moderna tarafından yapılan COVID-19 aşısını yeniden oluşturmak için çalıştıkları mRNA teknolojisini paylaşacak. Bu çaba Moderna'nın yardımı olmadan gerçekleşiyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Aşılar COVID-19 salgınının seyrini değiştirmeye yardımcı oldu, ancak bu bilimsel zafer, bu hayat kurtaran araçlara erişimdeki büyük eşitsizlikler tarafından baltalandı." dedi.

"Şu anda, biyo-üretim eğitim tesisleri ağırlıklı olarak yüksek gelirli ülkelerde bulunmaktadır... onları birçok düşük gelirli ülke için ulaşılamaz hale getirmek." dedi.

Tedros, Seul dışındaki yeni merkezin aşı, insülin, monoklonal antikor gibi ürünler üretmek isteyen tüm ülkelere iş gücü eğitimi vereceğini söyledi.

DSÖ, Güney Kore'deki tesisin halihazırda ülkede bulunan şirketlere yönelik eğitimler yürüttüğünü ve artık diğer ülkelerden gelen kursiyerleri ağırlayacaklarını belirtti.

DSÖ ayrıca beş ülkenin daha -Bangladeş, Endonezya, Pakistan, Sırbistan ve Vietnam- Güney Afrika'daki mRNA teknoloji transfer merkezinden destek alacağını belirtti.

DSÖ, ülkelerin bir grup uzman tarafından incelendiğini ve üretim aşamasına nispeten hızlı bir şekilde geçme kapasitesine sahip olduğunun kanıtlandığını belirtti.

Geçen hafta, altı Afrika ülkesi - Mısır, Kenya, Nijerya, Senegal, Güney Afrika ve Tunus - kıtada mRNA aşılarını uygun ölçekte ve uluslararası standartlara göre üretecek teknolojiyi alan ilk ülke olarak kaydoldu.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Tedros, şimdiye kadar 20 ülkenin Güney Afrika merkezi tarafından bir mRNA aşısı geliştirme konusunda eğitim almakla ilgilendiğini belirtti.

DSÖ, şu anda mRNA teknolojisine sahip olmayan ancak zaten bazı üretim altyapısına ve kapasitesine sahip ülkelere öncelik verdiğini açıkladı.