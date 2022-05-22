DSÖ Küresel Olarak Daha Fazla Maymun Çiçeği Vakası Bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hastalığın tipik olarak bulunmadığı ülkelerde sürveyansı genişlettiği için daha fazla maymun çiçeği vakası tanımlamayı beklediğini söyledi.

BM ajansı, Cumartesi günü itibariyle, virüs için endemik olmayan 12 üye devletten 92 doğrulanmış vaka ve 28 şüpheli maymun çiçeği vakası bildirildiğini belirterek, önümüzdeki günlerde maymun çiçeğinin yayılmasını nasıl azaltacakları konusunda ülkeler için daha fazla rehberlik ve öneri sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Ajans, "Mevcut bilgiler, semptomatik vakalarla yakın fiziksel temas halinde olan insanlar arasında insandan insana bulaşmanın gerçekleştiğini göstermektedir" dedi.

'Genital form'

Maymun çiçeği, genellikle hafif olan ve Batı ve Orta Afrika'nın bazı bölgelerinde endemik olan bulaşıcı bir hastalıktır. Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesine ait olmasına rağmen, belirtileri daha hafiftir.

İnsanlar genellikle hastaneye yatırılmaya gerek kalmadan iki ila dört hafta içinde iyileşir, ancak hastalık bazen ölümcüldür.

Yakın temasla yayılır, böylece kendi kendine izolasyon ve hijyen gibi önlemlerle nispeten kolay bir şekilde kontrol altına alınabilir.

Bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan DSÖ yetkilisi David Heymann, "Şu anda oluyor gibi görünen şey, popülasyona cinsel bir form olarak, genital bir form olarak girmesi ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi yayılmasıdır" dedi.

Heymann, uluslararası bir uzmanlar komitesinin salgın hakkında neyin incelenmesi gerektiğine bakmak için video konferans yoluyla bir araya geldiğini ve herhangi bir asemptomatik yayılma olup olmadığı, en fazla risk altındaki insanlar ve çeşitli bulaşma yolları da dahil olmak üzere halka iletildiğini söyledi.

Toplantının "durumun aciliyeti nedeniyle" toplandığını söyledi. Komite, DSÖ'nün COVID-19 pandemisi için geçerli olan en yüksek uyarı şekli olan uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil durumu ilan edilmesini önerecek grup değildir.

Yakın temasın anahtar bulaşma yolu olduğunu, çünkü hastalığa özgü lezyonların çok bulaşıcı olduğunu söyledi. Örneğin, hasta çocuklara bakan ebeveynler, sağlık çalışanları gibi risk altındadır, bu nedenle bazı ülkeler, ilgili bir virüs olan çiçek hastalığı aşılarını kullanarak maymun çiçeği hastalarını tedavi eden ekipleri aşılamaya başlamıştır.

Mevcut vakaların çoğu cinsel sağlık kliniklerinde tanımlanmıştır.

'Kendini koruyabilirsin'

ABD Başkanı Joe Biden Pazar günü yaptığı açıklamada, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilen son maymun çiçeği vakalarının "endişe duyulması gereken" bir şey olduğunu söyledi.

Biden, hastalıkla ilgili ilk kamuoyu yorumunda şunları ekledi: "Yayılma durumunda, bunun sonuç doğuracağı endişesidir. Bana henüz maruz kalma seviyesini söylemediler ama bu herkesin endişelenmesi gereken bir şey. Ne yaptığımızı anlamak için çok çalışıyoruz."

Hangi aşının etkili olabileceğini belirlemek için çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Avrupa'daki bir avuç vakanın erken genomik dizilimi, 2018'de İngiltere, İsrail ve Singapur'da sınırlı bir şekilde yayılan suşla benzerlik gösterdiğini öne sürdü.

Heymann, virüsün endemik olduğu ülkelerin dışında dolaşmasının "biyolojik olarak makul" olduğunu, ancak COVID-19 kilitlenmeleri, sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamalarının bir sonucu olarak büyük salgınlara yol açmadığını söyledi.

Maymun çiçeği salgınının COVID-19 pandemisinin ilk günlerine benzemediğini çünkü kolay bulaşmadığını vurguladı. Maruz kaldığından şüphelenenler veya semptomlar gösterenler - inişli çıkışlı döküntü ve ateş dahil - başkalarıyla yakın temastan kaçınmalıdır.

Heymann, "Mevcut aşılar var ama en önemli mesaj kendinizi koruyabilmenizdir" dedi.