DSÖ Baş Bilim İnsanı İnsanları Omicron Konusunda Paniğe Kapılmamaya Çağırıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) baş bilim adamı, insanları Omicron koronavirüs varyantının ortaya çıkması konusunda panik yapmamaya çağırdı ve aşıların üzerinde yeniden çalışılması gerekip gerekmediğini söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Cuma günü Reuters Next konferansında bir röportajda konuşan Soumya Swaminathan, Omicron'un baskın tür olup olmayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu söyledi.

Omicron Asya, Afrika, Amerika, Orta Doğu ve Avrupa'da en az 38 ülkede tespit edildi ve ilk tespit edildiği Güney Afrika'nın dokuz vilayetinden yedisine ulaştı. Birçok hükümet, varyantı dışarıda tutmak için seyahat kurallarını sıkılaştırdı.

Swaminathan, Omicron'un "yüksek derecede bulaşıcı" göründüğünü ve günlük vaka sayısının iki katına çıktığını gösteren Güney Afrika'dan gelen verileri aktardığını söyledi.

“Ne kadar endişelenmeliyiz? Panik yapmamalı, hazırlıklı ve temkinli olmalıyız çünkü bir yıl öncesine göre farklı bir durumdayız” dedi.

"Delta, dünyadaki enfeksiyonların yüzde 99'unu oluşturuyor. Bu varyantın rekabeti aşması ve dünya çapında baskın hale gelmesi için daha bulaşıcı olması gerekir. Mümkün, ama tahmin etmek mümkün değil."

Avrupa'nın bazı kısımları daha tanıdık Delta varyantının bir enfeksiyon dalgasıyla boğuşurken, Omicron hakkında pek çok şey bilinmiyor.

Swaminathan, “Beklememiz gerekiyor, umalım ki daha hafif olsun… ancak varyant hakkında bir sonuca varmak için henüz çok erken” dedi.

DSÖ Cuma günü yaptığı açıklamada, Omicron ile ilgili herhangi bir ölüm raporu görmediğini söyledi.

DSÖ'nün acil durum direktörü Mike Ryan Cuma günü yaptığı açıklamada, aşıların Omicron'a uygun hale getirilmesi için bir değişikliği destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

"Şu anda, çalışan oldukça etkili aşılarımız var. Bunları daha adil bir şekilde dağıtmaya odaklanmalıyız. En çok risk altındaki insanlara aşı yaptırmaya odaklanmamız gerekiyor, ”dedi Ryan bir sosyal medya etkinliğinde.

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre'deki bir Birleşmiş Milletler brifingi, aşı üreticilerinin ürünlerini ayarlama olasılığına hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Pfizer ile bir COVID aşısı yapan Almanya'nın BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Reuters Next konferansına şirketin çekimleri nispeten hızlı bir şekilde uyarlayabilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin ayrıca, mevcut aşıların mutasyonlara rağmen ciddi hastalıklara karşı koruma sağlamaya devam etmesi gerektiğini söyledi. "Prensip olarak belirli bir [zaman noktasında] bu yeni varyanta karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacağına inanıyorum. Soru, ne kadar acil olması gerektiğidir” dedi. Omicron DSÖ'ye ilk olarak 24 Kasım'da Güney Afrika'dan bildirilirken, bilinen ilk laboratuvar onaylı vaka 9 Kasım'da toplanan bir örnekten tespit edildi.

DSÖ'nün COVID-19 teknik lideri Maria Van Kerkhove, Kasım ayında bir dizi virüs dizisinin biriktiğini ve bu da en erken vakalardan bazılarının henüz Güney Afrika dışında bulunabileceği anlamına geldiğini söyledi. Resmi rakamlar, Omicron varyantının neden olduğu yeni günlük enfeksiyonların hızla artmasıyla birlikte, Cuma günü Güney Afrika'da COVID-19 enfeksiyonlarının sayısı üç milyonu aştı.

Cuma günü, 24 saatlik bir raporlama döngüsünde 16.055 yeni vaka bildirildi ve laboratuvar tarafından onaylanmış kümülatif vaka sayısı 3.004.203'e ulaştı. Hükümet tarafından işletilen Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü günlük bir güncellemede, "Bu artış yüzde 24,3'lük bir pozitiflik oranını temsil ediyor" dedi.