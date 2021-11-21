Drone Saldırıları Birkaç Suudi Şehrini Hedef Aldı

Yemen'in Husi savaşçıları Cumartesi günü Suudi devlet haber ajansının Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun gruba karşı bir askeri operasyon sırasında Yemen'deki 13 hedefe saldırdığını bildirdiği Cidde'deki Saudi Aramco tesisleri de dahil olmak üzere Cumartesi günü çeşitli Suudi şehirlerine 14 insansız hava aracı ateşlediklerini söyledi

Husi askeri sözcüsü Yahya Saree Cumartesi günü televizyonda düzenlediği basın toplantısında, grubun Aramco'nun Cidde'deki rafinerilerine ve Riyad, Cidde, Abha, Jizan ve Najran'daki askeri hedeflere saldırdığını söyledi.

Saree, saldırıların Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun "saldırganlığının" tırmanmasına ve Yemen'deki "suç ve kuşatmasının" devam etmesine tepki olarak yapıldığını söyledi.

Ancak Saree'nin ifadesinde yanlışlıklar bildirildi – Cidde'deki uluslararası havaalanının adının yanlış olduğunu ve Kral Halid üssünün aslında krallığın güneyindeyken Riyad'da olduğunu söyleyerek yanlış yerden bahsetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan drone saldırısı iddialarına ilişkin herhangi bir yorum yapılmazken, Suudi Basın Ajansı (SPA), koalisyonun Cumartesi günü Yemen'deki operasyonunun başkent Sanaa'daki silah depolarını, hava savunma sistemlerini ve insansız hava araçlarının iletişim sistemlerini vurduğunu söyledi.

İran destekli Houthi grubu, koalisyonun Yemen'e yönelik saldırısına bir tepki olduğunu söyleyerek, Suudi topraklarına roket ve drone saldırılarını düzenli olarak duyuruyor.

Yemen Politika Merkezi'nden Raiman Al Hamdani, Al Jazeera'ya, "Suudi Arabistan'ın Yemen'deki çatışmaya yatırımını sürdürmek istemediğini, bunun yerine yatırımını sınırlarını korumaya kaydırmak istediğini belirten birçok rapor olduğunu söyledi.

"Yani, Husiler daha fazla insansız hava aracı vurdukça ve hatta iddia ettikçe – tüm bu insansız hava araçlarına saldırmıyor olsalar bile – bu onlar için iyi geliyor çünkü Suudi Arabistan'ı biraz daha zayıf gösteriyor ve onları sorumlu gibi gösteriyor. "dedi Al Hamdani.

“Bu nedenle, tüm bu drone saldırıları Suudi Arabistan'daki sivil ve sivil olmayan altyapıyı vurmaya devam ederken Suudi Arabistanlılar sessiz kalamazlar, bu yüzden bu hava saldırıları geçmişte Husi yayılmasını azaltmak için çok az şey yaptı ve sanmıyorum. bugün bunu yapmak için çok şey yapacaklar.”

Yemen, Husilerin Sanaa da dahil olmak üzere ülkenin çoğunu ele geçirdiği 2014'ten bu yana şiddet ve kaosla kuşatılmış durumda.

2015 yılında Suudi liderliğindeki bir koalisyon, Husilerin toprak kazanımlarını geri almayı amaçlayan yıkıcı bir hava harekatı başlattığında kriz tırmandı.