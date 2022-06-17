DRC, Ruanda Sınırını Kapattı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), Ruanda topraklarında sınır muhafızlarına saldıran Kongolu bir askerin vurularak öldürülmesinin ardından Ruanda sınırını kapattı.

Sınırın kapatılması, DRC'nin Ruanda'yı desteklemekle suçladığı isyancıların geçen ay Doğu DRC'de büyük bir saldırı başlatmasından bu yana komşular arasında patlak veren diplomatik krizdeki en son tırmanış.

Ruanda, DRC'nin, liderliği Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile aynı etnik gruptan gelen M23 isyancılarını desteklediği veya Doğu DRC'ye asker gönderdiği yönündeki iddiaları reddediyor .

Güney Kivu valisinin ofisinden yapılan açıklamaya göre, DRC hükümeti Ruanda sınırının yerel saatle 15.00 (13:00 GMT) itibarıyla kapatılmasını emretti.

Ruanda ordusundan yapılan açıklamada, Kongolu askerin sınırı geçip ateş açması sonucu iki Ruandalı polis memurunun yaralandığı, görevli bir subayın Ruanda'nın 25 metre açığında karşılık vererek onu öldürdüğü belirtildi.

DRC hükümeti olayı araştırdığını söyledi.