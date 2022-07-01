DRC, Öldürülen Bağımsızlık Kahramanı Lumumba'nın Kalıntılarını Gömdü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin öldürülen bağımsızlık kahramanı Patrice Lumumba'nın ailesi, Belçika destekli ayrılıkçı isyancılar tarafından öldürülmesinden 61 yıl sonra, başkent Kinşasa'da bilinen tek kalıntısı olan bir dişini gömdü.

Yüzlerce kişi Perşembe günü büyük bir meydanda toplandı, bayraklar sallayarak ve Lumumba'nın alametifarikası olan boynuz çerçeveli gözlükleri ve yanları taranmış saçları beyaz çiçeklerle çerçevelenmiş büyük bir fotoğrafına baktı.

Lumumba, DRC'nin Belçika'dan bağımsızlığını kazanmasından sonraki aylar içinde, bir önceki yıl başbakanlıktan devrilmesinin ardından güneydoğudaki Katanga eyaletinde 16 Ocak 1961'de kurşuna dizilerek öldürüldü.

Komşu Kongo Cumhuriyeti cumhurbaşkanı, Belçika dışişleri bakanı Denis Sassou Nguesso ve birkaç Afrika büyükelçisinin de yer aldığı kalabalığın üzerine “Çok teşekkürler, Ulusal Kahraman” yazılı bir pankart asıldı.

Devlet Başkanı Felix Tshisekedi, "Sonunda Kongo halkı şanlı başbakanlarını defnetme onuruna sahip olabilir" dedi. 61 yıl önce başladığımız yas sona eriyoruz.”

Cenaze, Orta Afrika ülkesinin bağımsızlığının 62. yıldönümünde gerçekleştirildi. O gün Lumumba, Belçika'nın Kongo'daki 75 yıllık kolonizasyonunu kınayan ateşli bir konuşma yapmıştı.

Bazı tahminlere göre, Kral Leopold II'nin Kongo Özgür Devletini kişisel bir derebeylik olarak yönettiği 1885'ten 1960'a kadar Belçika'nın egemenliğinin ilk 23 yılında 10 milyona kadar Kongolu cinayet, kıtlık ve hastalıktan öldü . Kauçuk toplama kotalarını kaçıran köyler, herkesin bildiği gibi, bunun yerine kopmuş eller sağlamak için yapıldı.

Bu ay ülkeyi ilk kez ziyaret eden Belçika Kralı Phillipe, Belçika sömürge yönetiminin haksız ve ırkçı olduğunu kabul ederken, özür dilemedi.

DRC'nin demokratik olarak seçilmiş ilk başbakanı Lumumba, Soğuk Savaş'ın zirvesinde Moskova'ya tekliflerle Batı'yı alarma geçirdi.

Hükümeti devrilmeden ve suikaste uğramadan önce sadece üç ay sürdü. Destekleyenler ve bazı tarihçiler CIA'i olaya karışmakla suçladılar.

Lumumba'nın öldürülmesiyle ilgili bir Belçika parlamentosu soruşturması 2002'de Belçika'nın ölümünden “ahlaki açıdan sorumlu” olduğu sonucuna vardı.

Ceset asla bulunamadı. Bildirildiğine göre, kalan tek dişi, cesedin çoğunu asitte erittiğini ve geri kalanını yaktığını iddia eden Belçikalı bir polis memuru Gerard Soete tarafından alındı.

Belçika dişi 20 Haziran'da Lumumba'nın ailesine teslim etti .

Torunlarından biri Lumumba'ya cenazede okuduğu bir mektupta, "Eve dönüşünüz, burada aldığınız onurlar, yazmaya devam ettiğiniz tarihin bir sayfasıdır" dedi. “Bugün sizinle Afrika kendi tarihini yazıyor” dedi.