Dram Yapımı Olan Sevmek Zamanı Romantik Komedi Dizileri ile Savaşacak

ATV ekranlarında kısa bir süre içerisinde seyirci kitlesi ile buluşacak olan Sevmek Zamanı isimli proje için geri sayım başladı. Söz konusu projenin ne zaman yayın hayatına başlayacağı henüz belli değil fakat konu hakkında bazı iddialar bulunuyor. Dizinin romantik komedi projelerinin arasında bir dram olarak izleyici ile buluşacağı öğrenilirken dizinin reyting savaşında nasıl bir sonuç alacağı da dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı.

Söz konusu proje Sevmek Zamanı isimli dizinin başrollerinde İlhan Şen ile Deniz Işın yer alırken iki ünlü oyuncunun ekran uyumu da beğeni topladı. Her iki ünlü isim de son dönemin dikkat çekici isimleri arasına yer alırken Deniz Işın son olarak Leyla ile Mecnun dizisinde izleyiciyle buluşmuştu. Diğer taraftan İlhan Şen ise son olarak Aşk mantık İntikam dizisinde Ozan rolüne hayat vermiş ve performans sergilemişti. İki başarılı ve genç oyuncu ilk kez bu dizide partner olarak izleyip kitlesiyle buluşacak ve oyunculuk performansı sergileyecek.

Romantik yaz komedilerinden farklı bir içeriğe sahip olan Sevmek Zamanı dizisi ekranlarda yer alacak ve dram yüklü bir dizi olacak. Diğer dizilere göre daha ağır bir hikaye sahip olan söz konusu dizi hikayesiyle merak konusu oldu ve konu hakkında çeşitli araştırmalar yapıldı. Dizi her ne kadar dram yapımı olsa da projede ağır bir aşk hikayesinin de anlatılacağı öğrenildi ve iki ünlü oyuncunun hayat vereceği karakterler merak konusu oldu. Projenin ilk tanıtım videosu seyircileriyle buluştu fakat izleyici grubu dizinin konusunu anlayamadıklarını belirtti.

Fragmandan anlaşıldığı üzere Kaan ile Firuze karakterlerinin aşk hikayesi dizide anlatılacak. Dizide Deniz Işın ile İlhan Şen'in yanı sıra Serenay Aktaş, Nimet İyigün, Toprakcan Adıgüzel ve Çağdaş Onur Öztürk bulunuyor.