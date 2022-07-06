Donetsk Valisi Tahliye Çağrısında Bulundu

Donetsk Valisi, Ukrayna güçlerinin Rus güçleriyle daha iyi savaşmasına yardımcı olmak için yaklaşık 350 bin vatandaşa bölgeyi tahliye etmeye çağırdı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Luhansk bölgesini ele geçirmesinin nispeten hızlı olduğunu ve önceki saldırılarından daha iyi koordinasyon gösterdiğini söyledi.

Sloviansk belediye başkanı, Rusya'nın şehri "büyük bombardımanla" vurduğunu iddia ediyor.

Rus yasa koyucular, savaş ekonomisi önlemlerini mümkün kılan iki yasa tasarısına ilk onay damgasını verdi.

G20'de Blinken ve Lavrov'un görüşmesi olası değil: Dışişleri Bakanlığı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bu hafta Bali'de yapılacak G20 dışişleri bakanları toplantısında herhangi bir görüşme beklemediğini söyledi.

Koreografiyi gözden geçirecek durumda değilim, ancak Bakan Blinken ile Dışişleri Bakanı Lavrov arasında herhangi bir görüşmeyi kesinlikle beklemiyorum” dedi.

Türkiye, Ukrayna tahıl anlaşması için müzakereleri 'yoğunlaştıracak'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Ukrayna tahılını dünya pazarlarına ihraç etme planı üzerinde bir anlaşmaya varma umuduyla Rusya ve Ukrayna ile müzakereleri "yoğunlaştırma" niyetinde olduğunu söyledi.

Erdoğan, yorumları İtalya başbakanı Mario Draghi ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Türkiye, silolarda bekleyen milyonlarca ton Ukrayna tahılının Karadeniz'deki güvenli koridorlardan taşınmasına izin verecek bir BM planı üzerinde BM, Ukrayna ve Rusya ile birlikte çalışıyor.

Bir hafta ya da 10 gün içinde görüşmelerimizi yoğunlaştıracağız ve bir sonuca varmaya çalışacağız” dedi.

Donetsk valisi 350 bin vatandaşın tahliyesini istedi

Donetsk bölge yönetiminin valisi Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, vatandaşların hayat kurtarmak ve Ukrayna ordusunun kasabaları daha iyi savunmasını sağlamak için bölgeyi tahliye etmesi gerektiğini söyledi.

Kramatorsk'ta düzenlediği basın toplantısında Pavlo Kyrylenko, "Daha az insan olduğunda, düşmanımıza daha fazla konsantre olabileceğiz ve ana görevlerimizi yerine getireceğiz" dedi.

Vali, Donetsk bölgesinde 350.000 vatandaşın kaldığını söyledi; Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilen bölgelerin nüfusunun barış zamanında 1,6 milyon olduğunu da sözlerine ekledi.

Kyrylenko, "Bu çok önemli bir miktar, bu yüzden ana hedefim [insanları tahliye etmek]" dedi.

Batı, Rusya'yı spor yönetim kurullarından çıkarma çağrısında bulundu

Batılı güçler, uluslararası spor federasyonlarını Ukrayna işgali üzerine devlet bağlantılı Rusları ve Belarusluları ülkeden çıkarmaya çağırıyor.

Ortak bir açıklamada, Batı'dan 35 ülke, Japonya ve Güney Kore, 8 Mart'ta Rusya veya Beyaz Rusya'da hiçbir uluslararası spor etkinliğinin yapılmaması ve vatandaşlarının uluslararası yarışmalardan men edilmesi çağrısını yineledi.

Yeni tavsiyelerde, 35 ülke Rus ve Belarus yönetim organlarının uluslararası spor federasyonlarından askıya alınması çağrısında bulundu.