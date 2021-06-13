Döndü Sarıışık Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Döndü Sarıışık, Ankara’da doğmuş ve aslen de Ankara’lıdır. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Sarıışık, TRT bünyesinde bir süredir haber spikerliği yapmaktadır. Türk haber kanalı olan TRT’nin muhabirliğini yapan Sarıışık, uzun süredir bünyesinde çalıştığı TRT’nin simge isimlerinden biri haline gelmiştir. Gazetici Döndü Sarıışık, kendi mesleki kariyerine ilk olarak 2002 senesinde İhlas Haber Ajansı bünyesinde başlamış ve orada Uluslararası Haberler Editörü olarak görev almıştır. İhlas Haber Ajansı’nda yaklaşık 7 sene göreve devam ettikten sonra bu ajanstan ayrılarak farklı bir haber ajansıyla kariyerine devam etmiştir. Sarıışık, İhlas Haber Ajans’ının ardından 2009 senesinden Hürriyet Daily News’a girip burada çalışmalarına devam etmiştir. Buradaki görevinden ise yaklaşık 10 ay sonra ayrılarak 2010 yılının başında TRT’ye geçiş yapmış ve hala TRT’de çalışmalarına devam etmektedir.

Kariyerinde en çok parladığı ve tanınırlığını artıran TRT’de muhabirliğini sürdürmekte olan Sarıışık, burada asıl popülariteye kavuşmuştur. TRT kanalının bünyesinde uzun süredir çalışmakta olan Sarıışık, mesleği sebebiyle Brüksel’de yaşamaktadır. Brüksel Temsilciliğini yapan Sarıışık, uzun süredir başarılı bir şekilde mesleğini sürdürmekte ve yurtdışındaki haber konusu olan durumları, ülke ve dünya gündemini ilgilendiren konuları araştırarak bilgileri TRT aracılığıyla ekranlara aktarmaktadır. Habercilik sektörü içerisinde adını sıkça duyuran Sarıışık başarılı bir spiker olmasıyla da ses getirmiş ve uluslararası haberlerde yerini almıştır. Düzgün diksiyonu, haber anlatımı, hitabeti, konuya olan hakimiyeti ve aktarış biçimi ile dikkatleri kendine çekmiştir.

Son dönemlerde ise Sarıışık’ın haber aktarımı esnasında canlı bağlantılara ekrana türbanlı fotoğrafının konulması ile tecrübeli gazetecinin tesettüre girdiği belli oldu. 2017 yılında tesettüre girme kararı alan 7 yıldır TRT’de görev yapan Brüksel Temsilcisi Sarıışık’ın yeni hali ise dikkat çekmiş ve gözlerden kaçmamıştı. Ekranlarda boy gösteren Sarıışık, görünümünde de önemli bir değişikliğe giderek başörtülü bir şekilde haberlerini sunmaya devam etmektedir. Başarılı gazeteci haber spikerliğinin yanı sıra TRT bünyesindeki “Bakış Açısı” programının da 2018 yılında bir süreliğine sunuculuğunu üstenmiştir.