Dolar/TL iki haftayı aşkın bir süredir yatay bir seyir izliyor ancak bugün açıklanması beklenen enflasyon verisinin sekiz aylık istikrarın ardından bu eğilimi kırması bekleniyor. İşte 3 Ağustos 2023 Perşembe günü dolar ve euroda son durum.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Temmuz ayı enflasyon raporu aylık bazda yüzde 9,1'lik bir artış öngörmektedir. Bu artış, seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybı ve vergi artışlarının birikimli etkilerine bağlanıyor. Yıllık bazda ise enflasyonun sekiz aylık düşüşün ardından yeniden yükselerek yüzde 47,3'e ulaşması bekleniyor.

Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz günlerde yayınladığı enflasyon raporunda yılsonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltti. Bu revizyon, ekonomideki enflasyonist baskılara ilişkin artan endişeleri yansıtmaktadır.

TCMB'nin 2021 sonunda artan enflasyona rağmen faiz oranlarını düşürme kararı alması döviz krizine yol açmıştır. Bu hamle, aynı yılın Ekim ayında yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 85,51 ile son 24 yılın zirvesine ulaşmasıyla sonuçlandı. Bu zirvenin ardından enflasyon, baz etkisi ve TL'deki değer kaybının yıl ortasına kadar sınırlı kalması nedeniyle sekiz ay boyunca düşüş eğiliminde olmuştur.

3 AĞUSTOS 2023 DOLAR VE EURODAKİ SON DURUM

Bugün USD/TL 26,9695 seviyesinden işlem görerek Temmuz ortasından bu yana yatay seyrini sürdürüyor.

İstanbul serbest piyasada gün, doların 26,9700 liradan, Euro'nun ise 29,5010 liradan değerlenmesiyle başladı. Ancak gün ilerledikçe dolar/TL 27,49311 ile daha önce görülmemiş bir yüksekliğe ulaşarak bir önceki rekorunu geride bıraktı.

Şu saatlerde dolar/TL 26,97 liradan işlem görüyor. Eş zamanlı olarak 29,4990 liradan alınan Euro şu anda 29,5010 liradan satılıyor. Karşılaştırmalı olarak, dün doların satış fiyatı 26,9750 lira olurken, Euro 29,5160 liradan satıldı.