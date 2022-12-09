Doların eti senin, kemiği benim! Selçuk Geçer'den tepe taklak dolar yorumu! '35-40 olursa'

Selçuk Geçer'den tepe taklak dolar yorumu! '35-40 olursa' Doların eti senin, kemiği benim! Ünlü ekonomistlerden bir tanesi olan Selçuk Geçer yaptığı açıklamalar ile birçok doğru tahminde bulunuyor. Dolar ile ilgili bir açıklama yapan Selçuk Geçer bu defa “Dolar 25-30' olursa öpüp başınıza koyun” cümlesini kullandı. Doların daha da yükseleceğini ön gören ünlü ekonomist Geçer doların 25-30 liradan daha da yüksel olacağını söyledi.

Dolar Daha Ne Kadar Artacak?

Birçok ve ekonomiste göre doların daha da artacağı öngörülmektedir. Fakat tam olarak ne kadar yükseleceği kimse tarafından bilinmiyor. Daha öncede tahminleri ile birçok kişiyi şaşırtan ünlü ekonomist Selçuk Geçer doların 40 olacağını ve dolar 25-30 olduğunda şaşırmayın dediği sözleri vardır.

Buradan da anlaşıldığı gibi doların şu anki piyasasının 2 katı olacağı tahminler gündemde dolaşmaktadır. Herkesi ekonomik olarak çok fazla etkileyen doların bu artışı toplumunda büyük bir kızgınlık ve endişe oluşturmaktadır.

Doların her geçen gün artması toplumu büyük sarsmakta ve ülke ekonomisini de kötü etkilemektedir. Bu etkilerin zamanla kırılacağı ve Türk parasına olan güvenin artması gerektiği devlet yöneticileri tarafından ifade ediliyor. Halk ise birikimlerini kazançlı bir yatırıma dönüştürmek istiyor.

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