Doların efendisi Selçuk Geçer 15 Aralık sonrası için tsunami etkisi yaratacak felaket tahmini yaptı

Ülkemizde başta gelen ekonomistler arasında yer alan Selçuk Geçer’ den önümüzdeki Aralık ayı için Dolar/TL tahminini paylaştı. Bu söyledikleri insanları gerginleştirdi. Selçuk Geçer’i açıklamaları çok uçuk olarak gösterilse de bu konuda tedbirli davranmak isteyen yatırımcılar ne yapacakları konusunda biraz heyecanlanmış durumda.

Enflasyon yükseliği en büyük sorunumuz

Dünya genelinde olan enflasyon krizi yaşayan ülkelerden bir tanesi de Türkiye’dir bu olay Türk vatandaşlarının cüzdanlarına zarar verip yaşanmış bu olaylar neticesinde nerdeyse çoğu Türk vatandaşının satın alım hayat kalitesi hayat şartları zorlaşıyor. Türk insanına sadece zarar veren şey enflasyon olmayıp Dolar/TL karşısında Türk Lira’nın değer kaybetmesi de insanları zor bir hayata sürüklemesine neden oluyor.

Ekonomist Selçuk Gezer açıklamalarıyla Türk insanını korkuttu ve açıklamalarında şöyle bahsetti zamlar ile karşı karşıyayız diye bahsetti. Geçtiğimiz yaz aylarını değerlendiremediğimizi söyleyen Selçuk Gezer önümüzde’ ki kışın çok zamlı olacağından bahsetti. Evde sofraya konulan gıdalarda artış olacağını söyleyen Selçuk Gezer diğer açıklamalarda yaptı.

Selçuk Geçer'den uyarıı!

Dolar endeksindeki düşüşlerden Türkiye’nin yararlanamayacağını ifade eden Selçuk Geçer, “Dolar endeksi gerileyecek ancak Türkiye bundan yararlanamayacak. Çünkü Türkiye bundan sonra gelişmekte olan para birimleri içinde ayrıştı. Türkiye ekonomisinin daha diğer problemleri var. Yıl sonucunda 110 milyar dolara vurmuş bir cari açık olacak. İhracatımız uçtu, kaçtı diyorlar. İthalatımız devasa ebatlara ulaştı. Dış ticaret açığımız yüzde 422’ye çıktı. Dolar kıtlığını de eklerseniz ödemeler dengesi meselesini net biçimde görürsünüz. Bu halde dolar kuru nasıl düşsün.” şeklinde konuştu.

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