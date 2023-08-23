Dolarda başlayan yükseliş zirve etkisi yarattı. 23 Ağustos Çarşamba günü dolar TL/kuru 27,1978 TL'den işlem görüyor. Küresel piyasalarda başlayan hareketlilik yatırımcının gündeminde yer alıyor. Piyasalar yakından takip ediliyor. Özellikle bu hafta yaşanacak iki önemli gelişme dolar kurundaki yükseliş seyrini bambaşka bir boyuta taşıyabilir.

Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Karar öncesi Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat hesabı üzerinde değişiklikler yapıldı. Yapılan bu değişiklikten döviz kuru nasıl etkilenecek? Piyasalarda dalga dalga yayılan kriz etkisi aşılabilecek mi?

KKM KARARI FAİZ ARTIŞINI SINIRLAR MI?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son olarak 900 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Yarın saat 14.00'da yapılacak toplantı sonrası piyasalardaki denge değişikliğe uğrayacak. Toplantı öncesinde Merkez Bankası'nın KKM hesapları üzerinde aldığı yeni karar sonrası gözler uzman isimlere çevrildi. Yeni dönemde alınan bu kararın faiz artışlarında sınırlı bir sürecin devam edeceğinin göstergesi olarak görülüyor.

23 AĞUSTOS ÇARŞAMBA DOLAR VE EURO FİYAT LİSTESİ!

Dolar kuru 23 Ağustos Çarşamba gününe yükseliş ile başladı. Son 1 aydır devam eden yatay seyir yönünü yükselişe bıraktı. Yeni zirveye adım adım Ağustos ayının son haftası başlayan dolar kurundaki bu hareketlilik Euro'yu da etkiledi.

23 Ağustos Çarşamba günü dolar kuru alış fiyatı 27,1964 TL. Dolar kuru satış fiyatı 27,2042 TL. Önceki gün kapanışına göre %0,07 değer artışı kaydetti.

Aynı saatlerde Euro kuru alış fiyatı 29,5438 TL. Euro kuru satış fiyatı 29,5551 TL. Önceki gün kapanışına göre %0,24 değer kaydetti.