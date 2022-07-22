Dolarda Yeni Zirveler Bekleniyor

Merkez bankasının faiz kararı öncesi dolar/TL 17.60'ın üzerinde. Yıl başından bu yana lira dolar karşısında yüzde 25'ten fazla değer kaybetti. Dolar/TL, yüksek enflasyon, ekonomik tercihler, özellikle dövize yönelik endişeler ve küresel durgunluk endişeleri nedeniyle 17,60'ın üzerinde baskı altında kalmaya devam ediyor.

Bugünkü dolar/TL 17.68 oldu. Euro/TL'de de 18.0 seviyesi görüldü. İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin istifası euro/dolar paritesini düşürdü.

Gözler merkez bankasında

Türkiye ve Avrupa'daki faiz oranları günümüz piyasasında yakından takip edilmektedir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün faiz artırım döngüsü başlatmayı planlıyor.



Piyasa bugün ECB'nin 25 veya 50 baz puan yükseleceğini tahmin ediyor. ECB faiz oranlarını 50 baz puan artırırsa, hareket dolar karşısında 1'e düşebilir ve neredeyse dengeli bir avroyu destekleyebilir.

Türkiye'de son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaşan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) üçüncü çeyrek sonunda %85'e yükselmesi bekleniyor ancak merkez bankası (TCMB) politika faizinde değişiklik yapmayı planlıyor.



Reuters'in yaptığı bir ankete göre, TCMB'nin enflasyon düşsün veya yükselsin, en azından gelecek yıl politika faizine yanıt vermesi pek olası görünmüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine TCMB, geçen yıl Eylül ayından bu yana haftalık repo faizini 500 baz puan indirerek 'e indirdi. Bu arada faiz indirimleri de liranın dolar karşısında değer kaybetmesini hızlandırdı ve geçen yıla göre %44 düştü.



Amortisman maliyetleri %25'i aşıyor



Dün 17.6920'ye tırmandıktan sonra Dolar/TL günü 17.6 seviyesinde tamamladı. Döviz kuru bugün saat 08:5'te 17.5700 / 17.6010'dan başladı.

Buna göre Lira, Nisan başından itibaren yüzde 15,5 ve yıl başından itibaren yüzde 25,1 değer kaybetti. Öte yandan mevcut enflasyon eğilimleri dün Hazine Bakanı Nureddin Nevaty başkanlığındaki Fiyat İstikrarı Komitesi tarafından değerlendirildi. Toplantı, doğal gaz depolamasını en üst düzeye çıkarmaya ve kış öncesi enerji tasarrufuna odaklanmaya karar verdi.



CDS bir uyarı veriyor



Türkiye'nin kredi temerrüt riskini takip eden beş yıllık CDS, geçtiğimiz haftalarda 900 puana yaklaştıktan sonra günü 828/839 puanla kapattı. CDS'nin 900 baz puan yaklaşımı, dış borçlanma maliyetini çift haneli rakamlara çekerken, düşük rezervler, yeni döviz kaynakları olmadan uzun vadede döviz kuru politikalarının sürdürülebilir olmayacağı endişelerini artırıyor.

Piyasada TCMB rezervlerinin yeterliliği sorgulanırken TL'nin düşmeye devam edeceği endişeleri hakim.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BOJ), dünyadaki enflasyon beklentilerini yükselten, politika faizlerini çok düşük tutan ve para politikasını sıkılaştıran diğer merkez bankalarından farklılaşmaya devam edeceğini öne sürdü.