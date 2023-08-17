Döviz kurundaki hareketlilik her geçen gün artıyor. Dün 27,07 TL'den kapanışını gerçekleştiren dolar kuru bu sabah saatlerinde yeniden hareketlendi. Dolar kurundaki artış euro'da düşüşle kendini hissettirdi. Amerika'nın Ulusal Bankası FED faiz kararına yönelik beklentiyi yükselten toplantı tutanaklarını açıkladıktan sonra Euro kurunda -0.08'lik bir düşüş görüldü. Bir önceki gün kapanışına 29.46 TL seviyesinde kaydeden Euro yeni gün başlangıcında 29.44 TL seviyesine kadar geriledi.

17 Ağustos Perşembe günü dolar kuru alış fiyatı 27,0823 TL. Dolar kuru satış fiyatı 27,0881 TL'den işlem görüyor. Önceki gün kapanışına göre %0,17 artış kaydeden dolar kurunu Euro düşüşle takip ediyor.

SON 2.5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ!

FED'in dün açıklanan tutanakları piyasalarda şahin olarak yorumlandı. Faiz artışına yönelik verilen sinyal dolarda olduğu kadar altında da yükselişi tetikledi. Bu gelişmelerin ışığında küresel piyasalarda durağanlık devam ediyor. Özellikle Çin'deki ihracat verileri yakından takip ediliyor. Japonya'nın Çin'de olduğu gibi ekonomik bir buhran sürecine girdiği ifade ediliyor.

Bu sabah saatlerinde paylaşılan bilgiye göre Japonya'da 2,5 yılın ardından ilk kez Temmuz ayında ihracat verilerinde gerileme yaşandığı fark edildi. Küresel piyasalarda geniş bir durgunluk endişesi ile “Pandemi dönemine yeniden bir dönüşe mi işaret ediyor?” sorusu da gündemde sıcaklığını koruyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİK DOLARI NASIL ETKİLEDİ?

ABD 10 yıllık tahvil getirisi FED tutanakları sonrası %4,30 seviyesine kadar geriledi ve son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum ABD hisse senetlerinde kaybı hızlandırırken Fitch ABD'nin notunu indirme kararı aldı. Tüm bu gelişmeler ışığında dolar daha da değer kazandı. Dolar kurunda ani yükselişler yaşanabilir mi? sorusu bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verileri ile BDDK'nın haftalık bülteni etkili olacak. Aynı saat diliminde ABD işsizlik maaş başvuruları ile ABD Philadelphia FED endeksi de paylaşılacak.