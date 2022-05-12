Dolar Yine Piyasaları Cayır Cayır Yakacak! İslam Memiş’ten Son Dakika Açıklama Geldi!

Amerikan doları, Türkiye piyasalarında uzun zamandır kıramadığı 15 TL barajını kırıp geçerken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselişin ya da düşüşlerin nereye kadar süreceğini dile getirdi.

Dolar kuru bundan bir hafta önce 14.90 TL seviyesinin hemen üzerinde seansı kapatırken haftanın ilk işlem gününde ise yükselişini devam ettirdi. Dolar endeksi 104'ü aşarken Türkiye'de ise 15.33'e kadar yükselmeyi başardı.

Katılım sağladığı bir televizyon programında para piyasalarındaki son gelişmeleri ele alan finans analisti İslam Memiş’e göre 'dolar kurundaki Yükseliş devam eder mi?’ sorusu yöneltildi.

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) seneler sonra faiz artırımına dikkat çeken para uzmanı İslam Memiş, 14.80 TL seviyelerinde baskılanan ancak bu baskıya rağmen 15 TL'yi geçmeyi başaran dolar kurunun haziran ve temmuz aylarında da aynı şekilde yükselişine devam edeceğini beklediğini dile getirdi.

Uluslararası piyasalarda doların değer artışı sürüyor. Durum böyle olunca gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerde dolar değer kazanıyor. İslam Memiş, dolar kurunda 15.30 TL seviyesinin çok güçlü bir direnç olarak göze çıkarttığını söylüyor. Teknik açıdan bakıldığında ise bu seviyeyi takip etmeyi sürdüreceğini dedi. Eğer ki bu seviyede açılırsa o zaman Dolar kuru yükselişinin 15.50 TL seviyesine kadar devam ettirebilir şeklinde değerlendirmelerde bulundu.