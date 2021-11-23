Dolar ve Euro Rekor Kırdı! TL Tarihi Düşüş Yaşıyor

Dün akşam saatlerinde kur ve faiz açıklaması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemde yer almış ve adından söz ettirmişti. Erdoğan'ın açıklamaları ardından ise yükselişe geçen dolar/TL 23 Kasım sabahında 13,45 ile rekor kırdı. Diğer taraftan Euro'da 15,6 seviyesinin aşıldığı gözlemlendi ve gelişmeler merak konusu oldu.

Kabine toplantısı ardından düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ardından Türk Lirası tarihi düşüşü yaşadı. Döviz kurlarında günlük artışın yüzde 16’yı aştığı görülürken yeni rekor da geldi.

Dünyanın çok sayıda ülkesinde faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine karşılık olarak Türkiye'de faizlerin düşürülmesi ile Dolar/TL çok sert bir yükseliş yaşıyor. Son saatlerde Euro/TL2de bir eşiğin daha aşıldığı gözlemlendi ve 15,16 seviyesinin aşıldığı dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü.

22 Kasım 2021 tarihinde öğleden sonra 11,19 olan Dolar/TL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapmış olduğu açıklama ardından sert bir yükseliş ile gündemde yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise düşük faizler hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve söz konusu politikayı nasıl yaptıklarını, ne için yaptıklarını, ne yaptıklarını ve hangi riskler ile karşı karşıya bulunduklarını gayet iyi bildiklerini söyledi. Bunun yanı sıra yaşanılan süreci ekonomik kurtuluş savaşı olarak niteleyen Erdoğan, gündeme bir başlık attı.

Faizlerin düşük tutulmasını memnuniyet verici olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasındaki değer kaybı sebebi ile yaşanan fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini de belirtti. Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ekonomist Emrah Lafçı ise şu an için kur artışının şu noktada duracağını söylemenin mümkün olmadığını aktardı. Bu duruma sebep olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam net bir açıklama yapmış olması gösterildi.