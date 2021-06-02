Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT1 ve TRT Haber ortak yapımı olan bir canlı yayına katılıp gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemi değerlendiren Erdoğan’ın bu canlı yayınından sonra, Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Erdoğan’ın “Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart” sözlerinin ardından dolar/TL paritesi sert bir şekilde yükseldi. Dolar, Türk Lirası karşısında yaklaşık yüzde 2.5 değer kazanarak 8.78 seviyesine geldi. Saat 00.24 itibariyle 8,7795 seviyesine yükselen dolar/TL, tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek rekora imza attı.

Dolar/TL’nin bir önceki rekoru 8.61 seviyesiydi.

TRT1 ve TRT Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğünü söyledi.

“Faizleri düşürmemiz şart”

Normalleşme sürecinde ekonomi adımlarına dair soruları yanıtlayan Erdoğan,

“Dün akşam bütün ilave tedbirlerin bir paketini açıkladık. Salgın döneminde devletimiz tüm imkânlarını seferber etti. Yaptığımız harcamalar 104 milyar lirayı bulacak. Tüm emeklilerimizin bayram ikramiyelerini yükselttik. Kurban bayramında da aynı şekilde olacak. 7 milyon haneye nakit yardımı gerçekleştirdik. Verdiğimiz tüm desteklerin miktarı haziran sonu itibarıyla 181 milyar liraya ulaşacaktır.

Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm faizleri düşürmemiz şart. Temmuz-ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da rahatlama dönemine girmiş olacağız.” ifadesinde bulundu.

'2. çeyrekte de güçlü büyüme öngörülüyor'

“Ekonomimizin ilk çeyrekte yüzde 7 büyümesi ciddi bir başlangıç oldu. Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi Türkiye'dir. Göstergeler yılın ikinci çeyreğinde de güçlü bir büyüme olacağını öngörüyor.

Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız.”

'Turizmde bir hareketlenme görüyorum'

“Turizm gelirlerinin artması için görüşmelerimiz sürüyor. Turizmde bir hareketlenme görüyorum. Rusya'da Ukrayna'dan tüm buralardan olumlu geri dönüşler alıyoruz.”