Dolar Tahminleri İle Gündeme Gelen Hatice Kolçak’ın Yeni Tahminleri Merak Uyandırdı!

Dolar ile ilgili son zamanlarda yaşanan yeni gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli olarak güncel dolar yorumları yapan Hatice Kolçak’tan yeni tahminler geldi. Dolar hakkında yeni açıklamalarda bulunan Hatice Kolçak’ın açıklamaları merak uyandırdı…

Ekonomist Hatice Kolçak tarafından yapılan açıklamalar merak uyandırıyor. Ezber bozan açıklamaları ile merak uyandıran Kolçak, yeni tahminlerde bulundu. Kendi resmi yotube kanalından yaptığı açıklamalar ile doların yükselmesi halinde tekrar müdahale edilmesi gerektiğini fikrini açıkladı. Sözlerine devam eden Kolçak, Merkez Bankası tarafından doların yükselmesi halinde hemen pas kararın vereceğini ve dolar kuru yukarı yönle devam etmesi halinde müdahalenin yapılacağını açıkladı. Bir youtube kanalından açıklamalarda bulunan ekonomist, gelen enflasyon rakamlarına göre Merkez Bankası tarafından faiz kararının pas geçileceği düşüncesini paylaştı.

Şu an için yukarı yönlü ilerleyen dolar ve altın için sert bir hareket beklentisi içinde olmayan Kolçak, Merkez Bankası tarafından dolar ve altın hakkında çalışmaların devam edeceğini belirti. Dolar için Merkez Bankası’nın ciddi anlamda müdahale ettiğini ve bu amaçlar doların aynı seviyelerde kalmasını sağladığını da açıkladı.

Tahminleri ile herkesi şaşırtan ve merak uyandıran Kolçak, doların belli bir düzeyi aşması halinde yine müdahalenin gelebileceğini belirtti. “ çok fazla dalgalı olan kurun 14 ün üzerinde seyir etmesi sorun teşkil eder. Bu tutarın üzerine çıkmaması gerekir. Şayet bu tutarın üzerine çıkılırsa, geçmişte neler yaşandığını gördüğümüz gibi tekrar görebiliriz. Yukarı yönlü hareket eden kur 20 li seviyeleri görebilir. Dolayısı ile bunun gerçekleşmemesi lazım. Vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerekiyor.” İfadelerini kullandı.

Şayet dolar kurunda yükselme yaşanmasına rağmen her hangi bir şekilde müdahale yapılmaz ise dolar hızını arttırarak yukarıya doğru çıkabilir. Bu konuda küçük yatırımcı ve daha önce yüksek fiyattan dolar almış olan kişilere beklemede kalmalarını tavsiye ediyor.