Dolar Sert düştü! Dolar neden düşüyor? Nereye kadar düşecek uzman açıkladı!

Dolar çakıldı. 11 Haziran 2021 Dolar kuru ciddi bir biçimde düşüyor. Peki Dolar ne kadar daha düşecek? Dolar düşüşü sürecek mi uzmanı açıkladı!

Dolar sert düştü!

Dolar güne düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta 8,81'i gören dolar an itibariyle 8,30'lara kadar geriledi. 11 Haziran Dolar Kuru sert düşmesiyle Altın'da çakıldı. Piyasalarda düşüşün sebebi merak ediliyor.

Dolar Kuru neden düşüyor?

Dolar, Recep Tayyip Erdoğan ve Biden görüşmesi olumlu geçeceği ve Biden güzel açıklamalar yapacağı için düşeceğine inanıyor. Dolar uzmanları yaptığı açıklama, Erdoğan ve Biden görüşmesinden büyük sürprizler gelebilir. Merkez Bankası yıl sonu Dolar ve Altın tahmini artırdığı gün Dolar'ın düşmesi direk Erdoğan ve Biden görüşmesine bağlandı!

Dolar ne kadar daha düşecek?

Uzmanlar Haziran ayında Dolar için kritik seviye 8,50 olarak belirliyordu. 8,50 altına inmesi beklenmeyen dolar 8,30 görmesiyle birlikte baskı oluştu. Dolar uzmanları gün içerisinde tahminleri yenildi. Dolar için 8,06 seviyesine kadar inmesi mümkün olduğu açıklandı.

Türkiye'de Dolar düşmesiyle dünya da doların 11 Haziran tarihinde sert düştüğü öğrenildi. Erdoğan ve Biden gibi başka ülkelerde Dolar günü sert düşüşle açtı.