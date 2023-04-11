Dolar kuru için evlere şenlik senaryo! Olursa kıyamet kopar! Selçuk Geçer'den ezber bozan yorum!

Olursa kıyamet kopar! Selçuk Geçer'den ezber bozan yorum! Dolar kuru için evlere şenlik senaryo! Döviz kurunda dalgalanmaların yaşanması Türkiye ekonomisini derinden etkilemekte. Dövizdeki dalgalanmalara yurtiçi ve yurtdışında yaşanan gelişmeler etkili olmaktadır. Hükümet, aldığı tedbirlerle Türk lirasının dolar karşısında değer kazanması için mücadele ediyor. Ancak FED’in faizleri artıracağına dair verdiği işaretler doların yeniden hareketlenmesine neden oldu.

FED tutanakları yayınlanınca dolar kurunda hareketlenmelerin yaşanması yatırımcıları ve girişimcileri meraklandırdı. Yaşanan gelişmeler üzerine dolar tahminleriyle dikkatleri çeken Selçuk Geçer yeni açıklamalar yaptı. Selçuk Geçer’in dolar hakkındaki yeni tahminleri ve yorumları haberimizin devamında….

Dolar 28 Olur mu?

Ekonomik dar boğazdan geçen ülkemizde yatırımcılar ve girişimciler dolar kurunun nasıl seyredeceğini merak etmektedir. Doların, 28 TL olacağına dair çeşitli senaryolar üretilmekte. Selçuk Geçer, dolar için yapılan 28 TL senaryosunu açıkladı. Selçuk Geçer, doların birden 28 TL olamayacağını ancak kademe kademe artacağını belirtti. Kademe olarak ilerleyen artışların geçici olmayıp kalıcı olacağının altını çizdi. Yükselişler devam edeceğinden baskılama yöntemleri doları düşürmeye yetmeyecek. Baskıların etkisiz olmasına agresif kırılmalar eklenince doların 28 TL’yi görebileceği tahminlerinde bulundu. Geçer’in yaptığı olan yorumların ve altının bu şekilde bir yükselişe geçip geçmeyeceği merak edilmeye başladı.

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