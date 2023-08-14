14 Ağustos Pazartesi günü yeni hafta başlangıcında dolar kuru alış fiyatı 27,0471 TL'den alıcısını buldu. Dolar kuru satış fiyatı aynı saat diliminde 27,0638 TL'den işlem görmeye devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan hareketlilik Euro'da etkisini hissettiriyor.

14 Ağustos Pazartesi günü Euro kuru alış fiyatı 29,5747 TL'den alıcısını buluyor. Euro kuru satış fiyatı aynı saat diliminde 29,5962 TL'den işlem görüyor.

DOLAR/RUBLE PARİTESİNDEKİ YÜKSELİŞİN SEBEBİ NEYDİ?

Dolar/ruble paritesi en son 23 Mart 2022 tarihinde zirve noktasına ulaşmıştı. Uzun sürenin ardından gerçekleşen bu yeni seviye uzman yorumları ile açıklandı. İthalatta yaşanan artış yaz sezonunda Rusların tatil için dövize yönelik talebi rublede değer kaybına sebep olmuştu. Bu durum uzun süredir görülmeyen bu yükselişi 16 ayın ardından yeniden test etmeyi sağladı.

Öte yandan yaşanan bu yükselişte Rusya Merkez Bankası'nın aldığı kararın da etkisi görüldü. 9 Ağustos tarihinde Rusya Merkez Bankası “Mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak adına yıl sonuna kadar iç piyasalarda döviz alımını tamamen durduruyoruz” diyerek kritik açıklamalarda bulunmuştu. Bu durumun etkisi 1.5 yılın ardından Dolar/Ruble paritesindeki yükselişi tetikledi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI DÖVİZ KURUNDA YÜKSELİŞİ NASIL ETKİLEDİ?

Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararı sonrası döviz kurunda yaşanan hareketlilik yeni haftada etkisini hissettirdi. Faiz kararının önce 650 baz puan ardından 250 baz puan yükseltilmesine rağmen döviz kurunda yaşanan hareketlilik güncelliğini koruyor. Yeni haftaya 27 TL seviyesinin üzerinde giriş yapan dolar kurundaki ani yükselişi Merkez Bankası'nın aldığı kararlar, küresel piyasalarda yaşanan kriz dönemi, Çin ve Amerika'da yaşanan kritik buhran süreci etkiliyor.