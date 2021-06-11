Dokunulmazlık Kazanan Survivor Berkay O Yarışmacıyı Potaya Gönderdi

Dün akşam Survivor 2021’in ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı ve izleyiciler ada konseyini izlerken nefeslerini tuttu. Final bölümüne kısa bir süre kala oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı ise başarılı yarışmacı Berkay oldu. Dokunulmazlık alan Berkay'ın karşı takımdan bir kişiyi eleme adayı yapmak yerine kendi takımında bulunan yarışmacıyı potaya sokması şaşkına çevirdi.

Survivor 2021’in 116. yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadeleler verdi. Dokunulmazlığı elde eden yarışmacı Berkay ise haftanın 2. eleme adayını belirleyen isim oldu.

Ünlü yarışma programı Survivor'ın son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda yine kıran kırana mücadeleler verildi. Oyun zamana Karşı oynandı ve ilk tur eşleşmeleri sonrasında yarı finale kalan isimler Berkay, Aleyna ve Batuhan olarak açıklandı. Yarı finale direkt kalan yarışmacı Ayşe ise Batuhan ile eşleşti. Aleyna ve Berkay'ın da karşı karşıya gelmesi dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Eşleşen yarışmacılardan Batuhan, Ayşe'yi 2-0 geriden gelerek 3-2’lik bir skor ile yendi. Finale adını yazdıran Batuhan bu sonuç ile sevenlerini mutlu etti. Diğer taraftan Berkay ise Aleyna'yı 3-1 geçti ve Batuhan'ın finaldeki rakibi olarak seçildi. Berkay final oyununda Batuhan'ı 5-1 yendi ve bu skor ile dokunulmazlığı elde eden isim haline geldi.

Ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayı açıklandı. Oyun sonucunda dokunulmazlık hakkı elde eden yarışmacı Berkay beklenmeyen bir hamle yaptı ve izleyici kitlesini şaşkına çevirdi. Eleme adayı olarak kendi takımında bulunan yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu’nu söyleyen Berkay, bireysel hissettiğini ve o şekilde yarışacağını söyledi. Takım olarak değil bireysel olarak şampiyon olacaklarını açıklayan Berkay, Aleyna için final dörtlüsünde yer veremediği kişiler arasında bulunduğunu dile getirdi. Dokunulmazlığı kazanan Berkay'ın takım arkadaşı olan Aleyna'yı eleme adayı olarak göstermesi yarışma programının son bölümündeki en dikkat çekici gelişme olarak görüldü.