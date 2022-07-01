Doktorlar, Afganistan Depreminin Kurbanlarına Yardım Ediyor

“Bina yavaşça bir yandan diğer yana hareket etmeye başladı… sonra daha hızlı. Uyandım ve Kabil'deki babamı ve ailemi aradım, ”diyor Shokrullah, Çarşamba günü erken saatlerde doğu Afganistan'ı vuran 5,9 büyüklüğündeki yıkıcı bir depremin merkez üssünden 61km (38 mil) uzaktaki Paktia eyaletindeki Gardez'deki evindeydi.

“Korktum ve içimde kötü bir his vardı… Afganistan için çok kötü olacaktı çünkü burası çok fakir bir ülke, buradaki insanların evleri sağlam değil. Sonra bu ulusal ordu hastanesinde yeterli ilacımız ya da yatağımız olmadığını düşündüm.”

Yalnızca ilk adıyla kimliğinin açıklanmasını isteyen Şokrullah, felaketten etkilenen üç ilden birinde Paktia Bölge Askeri Hastanesi'nde doktor.

Çarşamba günkü deprem, başkent Kabil'in yaklaşık 160km (100 mil) güneydoğusunda, Pakistan sınırındaki uzak bir eyalet olan Khost yakınlarında yerel saatle 01:30'da meydana geldi. Komşu iller Paktia ve Paktika da vuruldu.

Shokrullah telefonda, "Saat 6'da Paktika eyaletindeki doktorlardan bir telefon geldi ve askeri hastane, korucuları, ambulansları, elimizdeki tüm araçları Paktika ilinin Gayan ilçesine gönderdi" dedi. hastane koğuşu arkasında. İlçeye gitmek için her araca doktor ve sağlık personeli doldurdular ve biz de elimizde bulunan iki Rus helikopterinde iki grup doktoru Paktika'ya gönderdik" dedi.

Şokrullah, çok sayıda gelen hastaya hazırlanmak için hastaneye çağrıldığını, personele söylendiğini söyledi.

"Ulusal polisten bir grup doktor da hastaneye yardıma geldi."

Ardından kaos başladı. “Helikopterler, ambulanslar ve askeri Ford Rangers yaralıları hastane kapılarından taşımaya başladı” diyor.

"200 ... 300 kadar yaralı gördüm," diye duraklıyor - bir hasta ona bir soru sormak için sözünü kesti - "Perşembe günü sabah 10'a kadar ve sadece bu hastanede," diye devam ediyor.

“Diğerleri Paktia'daki diğer hastanelere gitti; Paktika ilindeki bölge hastanesi; Host ili, Gazne ili ve ayrıca Kabil'e.

“Kadınlar, çocuklar ve erkekler kırık eller, kırık ayaklar, kafa travmaları ile geldiler. Birçok hasta stabil değildi.”

“Ancak ameliyat için en kritik hastaları seçmek ve triyaj yapmak zordu çünkü yaralılar etrafta dolaşıp diğer yaralılara bakıyor, aile üyelerini bulmaya çalışıyordu.

"Bazıları yas tutuyordu çünkü ailelerinin kaybolduğunu zaten biliyorlardı."