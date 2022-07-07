Doktor Ekrem Karakaya'nın Cenazesi Kaldırıldı! Neden Yayın Yasağı Getirildi?

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapmaktaydı fakat üzücü bir olay sonrasında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Kardiyoloji uzmanının Memleketi olan Kayseri'de cenaze töreninin yapıldığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Söz konusu cenazeye çok sayıda vatandaş katılım gösterirken Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da cenazede bulundu. Bunun yanı sıra Konya'da görev başındayken güvenlik görevlisi tarafından uğramış olduğu silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Doktor Ekrem Karakaya'nın ailesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü ve Erdoğan'ın aileye taziye mesajlarını ilettiği öğrenildi.

Annesinin Ölümünden Sorumlu Tuttuğu Doktoru Öldürdü! Hacı Mehmet Akçay Kimdir?

Korkunç cinayet hakkında elde edilen bilgileri göre 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay, Yunak Devlet Hastanesi'ne güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu ve Ekrem Karakaya'ya silahlı saldırı düzenledi. Katil zanlısı Mehmet Akçay'ın 58 yaşındaki annesi Kezban Akçay ise 7 Haziran gününde kalp krizi geçirilmiş ve Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Önce Doktoru Öldürdü Sonra İntihar Etti

Mehmet Akçay'ın annesi Kezban Akçay Konya Şehir Hastanesi'nde anjiyo ameliyatı olması ardından hayatını kaybetmişti ve Akçay'ın oğlu ise bu ölümden Doktor Ekrem Karakaya’yı sorumlu tuttu. Bu olay ardından tabanca ile kardiyoloji uzmanını vurarak öldüren Mehmet Akçay, daha sonra silahın namlusunu kendi başına dayayıp intihar etti.

Sağlık Çalışanları 7- 8 Temmuz Tarihlerinde İşi Bırakma Eylemi başlattı

Gerçekleşen korkunç saldırı sonrasında 7-8 Temmuz tarihleri arası iş bırakma eylemi kararı alan sağlık çalışanları ise almış oldukları bu karar ile gündemde yer aldı. Bu sebeple 7 Temmuz tarihinde bugün başta korkunç saldırının yaşandığı Konya Şehir Hastanesi olmak üzere acil servisi dışında hastanelerde hizmet gerçekleşmiyor.

Ekrem Karakaya'nın Ölümü İçin Neden Yayın Yasağı Getirildi?

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında olaya yayın yasağı getirildiği öğrenilmişti ve bu durumun sebebi merak konusu olmuştu. Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Radyo Televizyon Üst Kurulu dikkatleri üzerine çekti ve merakları giderdi.

Ekrem Karakaya'nın ölümü çin yayın yasağı getirilmesi ile ilgili olarak RTÜK Üst Kurul Üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesaplarından yayın yasağının gerekçesini açıkladı.

Doktorun katledilmesi yerine bunun haberleştirilmesinin milli güvenlik sorunu olduğuna dair ifadeler kullanan Taşçı, dikkatleri üzerine çekti ve yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı ile adından söz ettirdi.

Türkiye Yasta

Konya şehir Hastanesi'nde meydana gelen üzücü olay sonrası Türkiye yasa boğuldu ve özellikle sağlık çalışanları duruma tepki gösterdi. Bir ay önce annesini kaybeden Hacı Mehmet Akçay, ölümden Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’yı sorumlu tutmuş ve Karakaya'yı odasında görev yaptığı sırada silahla vurarak ağır yaralanmıştı. Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede odasında görev başında olduğu sırada silahla vurarak öldüren Hacı Mehmet Akçay daha sonra aynı silah ile intihar etmişti.

Doktor Ekrem Karakaya Cenaze Töreni Kayseri'de Yapıldı

Odasında uğramış olduğu silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın cenaze töreninin memleketi Kayseri'de yapıldığı öğrenildi ve çok sayıda vatandaş cenaze törenine katılım gösterdi. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sağlık Bakanı Fahrettin koca da Kayseri'de gerçekleşen cenaze töreninde bulundu.