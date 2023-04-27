Doğukan Güngör’den Aşk Hayatında Mantıksız Hareketler İtirafı!

Televizyon ekranlarında kızılcık şerbeti dizisiyle Fatih karakterini hayat veren Doğukan Güngör rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile son zamanlarda en çok konuşulan iki ihtimaline geldiler. Geçtiğimiz sezon Zümrüt Anka dizisiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu kızılcık şerbeti projesi ile ise şöhretine şöhret katmaya devam ediyor. Kariyer basamaklarını bir bir tırmanan başarılı oyuncu kızılcık şerbeti dizisiyle ise partneri Sıla Türkoğlu ile birlikte gündeme geldi.

Aşkta Mantık Aranmaz

Doğukan Güngör’ün Özel hayatını da merak eden hayranları sosyal medyada bu konuyu sık sık dile getirmekte. Partneri ile beraber hayranlarının sorularının yanıtlayan Doğukan Güngör’e yöneltilen sorulardan biri ise aşk hayatı ile ilgili oldu sizce aşkta mantık olur mu? Diye soru soran muhabire karşı Doğukan Güngör ise kendisi ile ilgili şöyle bir açıklama yaptı bana kalırsa aşkta mantık aranmaz şimdi mesela düşünüyorum. Ne kadar mantıksızdı yaptıklarım şimdi bile aklıma geldikçe yani diyerek aşk hayatındaki soruları yanıtladı.

Başarılı oyuncu aşk ve mantık hakkındaki düşüncelerini açıklarken bile mimikleri ve jestleri ile duygularını açık bir şekilde ifade ediyordu aynı zamanda bir itirafta bulunan Doğukan Güngör ben geçmişime ve Kendi hayatıma şöyle bir dönüp baktığımda çok fazla mantıksız hareketler yaptığımı fark ediyorum aşk şöyledir böyledir diye bir iddia sunacak değilim kendimde de zaten o hakkı bulmuyorum sadece bazı durumlarda mantık devreye girer ve bazı durumlarda mantık aranmaz ama ben aşık olduğum zaman kesinlikle yemeden içmeden kesiliyorum yerimde duramıyorum.

Mantık Daha Ağır Basıyor

Partneri Sıla Türkoğlu ise aşk ve mantık adına yapmış olduğu açıklamalarda lise zamanında aşk için her şeyi yapabilecek bir durumdayken artık aşka mantığın ön plana çıktığını söyledi güzel oyuncu artık hayata farklı bakış açılarıyla baktığını biraz daha mantığın ön plana çıktığını aşık olduğumu ama kendimi de çok sevdiğimi belirli bir durumdan sonra mantığın aşkta devreye girdiğini düşünüyorum diyerek aşkla ilgili düşüncelerini ifade etti