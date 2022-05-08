Doğu Ukrayna'da Rusya'nın Okul Saldırısından Sonra 60 Kişi Öldürüldü

Ukrayna'nın doğusundaki Rus hava saldırısından sonra yanmış bir okulun enkazında en az 60 kişi kayıp ve ölmekten korkuluyor.

Luhansk bölgesi valisi Serhiy Haidai, Pazar günü yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin okula bomba atmasının ardından iki kişinin öldüğünün doğrulandığını ve 30 sivilin enkazdan çıkarıldığını söyledi.

Haidai, Bilohorivka köyündeki okula yaklaşık 90 kişinin sığındığını ve Cumartesi günkü saldırının ardından çıkan yangının binayı sardığını söyledi.

Haidai, Telegram mesajlaşma uygulamasında "Yangın yaklaşık dört saat sonra söndürüldü, ardından molozlar temizlendi ve ne yazık ki iki kişinin cesedi bulundu" diye yazdı.

"Enkazdan otuz kişi tahliye edildi, yedisi yaralandı. Altmış kişinin binaların enkazı altında ölmüş olması muhtemeldi."

El Cezire yorumları hemen doğrulayamadı.

Luhansk askeri yönetimi tarafından yayınlanan video, binanın yanan kalıntıları arasında acil servis personelini gösterdi.

Kimliği belirsiz bir kişinin şöyle dediği duyulabilir: "Başkalarının hayatta kalması pek olası değildir. Krater bodrum katına kadar iniyor. Bu korkunç."

Çelik fabrikası savaşı

Ukrayna ve Batı, Rus güçlerini sivilleri hedef almak ve savaş suçları işlemekle suçladı, Moskova suçlamaları reddetti.

Son günlerdeki en yoğun çatışma, iki tarafın bölgeyi ele geçirmek veya geri almak için şiddetli bir savaşa girdiği doğu Ukrayna'da yaşandı.

Moskova'nın oradaki saldırısı, Rusya destekli ayrılıkçıların 2014'ten beri savaştığı Donbas'a odaklandı.

Doğuda gelişen savaşın tam bir resmini elde etmek zordu, çünkü hava saldırıları ve topçu barajları gazetecilerin hareket etmesini son derece tehlikeli hale getirdi.

Hem Ukrayna hem de doğuda savaşan Moskova destekli isyancılar, savaş bölgesinden haber yapma konusunda sıkı kısıtlamalar getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 10 hafta süren savaşı binlerce insanı öldürdü, şehirleri tahrip etti ve beş milyon Ukraynalıyı ülkeden kaçmaya itti.

Rus kuvvetleri için stratejik bir hedef olan kuşatılmış liman kenti Mariupol, Cumartesi günü tahliye edilen bombalanmış Azovstal çelik fabrikalarında mahsur kalan son 300 siville neredeyse yok edildi.

Pazar günü tahliye çabaları şimdi yaralıları ve sağlık görevlilerini çelik fabrikasından çıkarmaya odaklanacak.

Fabrikadaki Ukraynalı savaşçılar teslim olmama sözü verdiler ve Rus kuvvetleri, Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zaferini anmak için Moskova'daki Pazartesi günkü Zafer Günü kutlamaları için zamanında geniş tesis için uzun süren savaşta zafer ilan etmeye çalışıyorlar.

Liman kentindeki Ukrayna kuvvetleri için son dayanak noktası olan Sovyet dönemi Azovstal çelik fabrikası, Rusya'nın doğu ve güney Ukrayna'nın bölgelerini ele geçirme çabalarına karşı direnişin bir sembolü haline geldi.