Doğu Timor'da, Seçilmiş Cumhurbaşkanı Petrole Bağımlılıkla Karşı Karşıya

Doğu Timor'un seçilmiş cumhurbaşkanı, ülkesini özgürleştirme çabalarından dolayı 1996'da Nobel Barış Ödülü'nü kazandı, ancak Jose Ramos-Horta, dünyanın en petrole bağımlı ülkelerinden biri için sürdürülebilir bir yol çizmeyi şimdiye kadarki en zorlu mücadelesi olarak görebilir.

Cuma günü göreve başlayacak olan Ramos-Horta, geçen ay ikinci turda Lu-Olo olarak bilinen görevdeki Francisco Guterres'i yendi ve oyların yüzde 62,1'ini aldı. Eski bir cumhurbaşkanı ve başbakan olan Ramos-Horta, Congresso Nacional de Reconstrucao de Timor (CNRT) partisinin desteğine sahipti, çünkü partinin Büyük Gündoğumu petrol ve gaz sahalarını geliştirme planına "karşı çıkmayacaktı".

Timor-Leste olarak da bilinen Doğu Timor hükümeti, Güneydoğu Asya ülkesi ile Avustralya arasındaki Timor Denizi'nde bulunan kullanılmayan tarlalarda kontrol hissesine sahip, ancak herhangi bir kaynağın, gelişmeyi durduran Timor topraklarında işlenmek üzere derin bir deniz tabanı siperini geçmesi gerektiğinde ısrar ediyor.

Bayu-Undan olarak bilinen Timor Denizi'ndeki komşu tarlalar, Doğu Timor'un hükümet harcamalarının yaklaşık yüzde 85'ini finanse eden 19 milyar dolarlık egemen petrol fonundaki servetin büyük çoğunluğuna katkıda bulunuyor.

Petrol gelirlerinden elde edilen devlet harcamalarının büyük bir kısmı, Doğu Timor'u dünyanın en çok petrole bağımlı ülkelerinden biri haline getirmektedir. 1999'da Endonezya'dan ayrılmak için oy kullanan ve Birleşmiş Milletler geçici yönetiminin ardından 2002'de bağımsız bir ulus haline gelen Güneydoğu Asya ülkesi, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile 1.500 doların altında olan bölgenin en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

Uzmanlar, "neredeyse tükenmiş" Bayu-Undan tarlalarının, Doğu Timor'un almayı bekleyebileceği gelirin yüzde 99'una katkıda bulunduğuna ve 10 ila 15 yıl içinde kuruyacağına inanıyor.

Timor'un başkenti Dili'de yaşayan bağımsız bir politika analisti olan Guteriano Neves, petrol ve gaz gelirlerine aşırı bağımlılığın petrol dışı sektörlerin gelişimini engellediğini ve ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getirdiğini söyledi.

Neves, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Timor-Leste'nin izlediği yol çok tehlikeli ve sürdürülemez bir yol, ancak yönü değiştirmek çok zor" dedi.

"Petrole büyük ölçüde bağımlı olan ekonomi ... iç talebi tetiklemez; iç ekonominin büyümesine yardımcı olmaz. Tek bir sektörde gelişmek, özellikle de petrol gibi yenilenemeyen bir kaynağa bağımlı olmak sürdürülemez."

Yüksek kârlı Bayu-Undan sahaları, petrol fonunun 2005'ten bu yana 32 milyar dolar gelir ve yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olurken, Doğu Timor bölgedeki diğer ihracatçılardan çok daha az kaynak üretiyor: komşu Endonezya'nın 2019'un sonlarında elinde 300 kattan fazla petrol ve gaz rezervi vardı.