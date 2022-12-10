Doğalgaz Fatura Ödemelerine 3 Taksit Fırsatı

ING bank ile doğalgaz fatura ödemeleri kolay hale geliyor. Kış dönemlerinin yaklaşması ile beraber oluşan doğalgaz harcamaları aylık taksitlerle ING bank'ın sunduğu kampanyalı dönem boyunca faydalanılabiliyor. ING bank müşterileri kredi kartı başvurusu yaptıktan sonra 2023 yılının Mayıs ayına kadar onay alanlar ancak bu faydadan yararlanabilecek. İstanbul içerisinde geçerli olan bu kampanya İgdaş doğalgaz ödemelerinde geçerliliğini koruyacaktır. Online ya da vezneler üzerinden yapılacak olan başvurular ücretsiz olarak taksitlendirilebilecektir. O ayın faturası İGDAŞ veznelerinden ya da internet sayfası İGDAŞ.İstanbul aracılığı ile ödenebilir.

İGDAŞ 3 Taksit Kampanyası Başvurusu

Faturalar 3 taksite kadar bölünebiliyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin kısa mesaj yoluyla katılması mümkündür. Bunun için cep telefonunun mesaj kısmına büyük harflerle BOL GAZ yazarak 2205'e sms olarak gönderilmelidir. 1 Ekim tarihinde başlatılan kampanya 31 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerliliğini koruyor. Kampanya dönemi boyunca en fazla 3 taksite kadar ücretsiz işlem uygulanabiliyor. Elden fatura ödemesi ya da otomatik fatura ödemeleri kampanyaya dair kabul edilmiyor.

İGDAŞ 3 Taksit Kampanya Şartları

ING bank mobil uygulaması üzerinden yapılacak harcamalar ancak taksitlendirilebilir. Bankada kartın kayıtlı olduğu hesaba ait cep telefonu numarası üzerinden kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor. Ancak bu şekilde kabul ediliyor. Kampanyaya katılım sağlandıktan sonra yapılacak olan ödemelerde 3 taksit fırsatından yararlanılabiliyor. Kampanyaya sadece bir kez başvuru yapıldığında 31 Mayıs tarihine kadar İGDAŞ.istanbul online şube üzerinden yapılacak tüm harcamalarda 3 taksite bölünebilme fırsatı kullanılabiliyor.

Taksitlendirme için ING Bank Bonus Kart Detaylı Başvurusu

ING bank'ın Bonus fırsatlarından faydalanabilmek hem de doğalgaz faturası ödemelerine 3 taksit kampanyasını değerlendirebilmek için ING Bonus kredi kartı başvurusu yapmak isteyenlerin şu aşamaları takip etmesi gerekiyor:

ıng.com.tr adresi içerisinde kredi kartı başvuru adımlarına geçiş yapılır

4 farklı işlem sonrasında başvuru süreci tamamlanacaktır.

Yalnızca taksitlendirme işlemlerinde değil ilk aya özel 100 TL'ye kadar Bonus kazanma kampanyasından da faydalanım sağlanabilir.

ING Bonus kredi kartı başvuru sırasında istenen bilgiler arasında şunlar yer alacaktır:

İlk aşamada başvuru bilgileri talep edilir

TC kimlik numarası doğum tarihi, cep telefonu numarası ve resimde gözüken güvenlik kodu ilgili alana girilerek devam tuşuna basılır

Ürün detayları kısmı doldurulur

Sözleşme aşamasında okunarak onay verilir

Son aşamada ürün açılışı gerçekleştirilir

Kredi kartı ikamet edilen adrese yönlendirilir

Kart teslim alındıktan sonra kartın şifresini oluşturma, şifre de değişiklik yapma mobil uygulama üzerinden giriş yapabilmek için şifre oluşturma gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyenlerin ING internet şubesi üzerinden bilgi alabileceği gibi ING bank'ın müşteri hizmetleri hattı 0850 222 0600 numarası aranarak da konu üzerine detaylı bilgi sahibi olunabilir.