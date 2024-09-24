Kocaeli'de özel okulların yemek ve eğitim ücretlerini birlikte belirlediği ve öğretmenler için iş gücü pazarında rekabeti kısıtladığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ (Doğa Koleji) Rekabet Kurulu’na sözlü savunma yaptı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediği değerlendirildi. Kocaeli’deki özel okulun, diğer özel okullarla birlikte yemek ücretlerini tespit ettiğine ve öğretmenler için iş gücü pazarında rekabeti kısıtladığına dair iddialar ortaya konuldu.

Soruşturma temsilcisi, yapılan incelemeler sonucunda Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ'nin kanunu ihlal ettiğini savunarak, şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını talep etti. Şirket temsilcisi ise, rekabet ihlaline dair somut delil bulunmadığını ileri sürdü.

Kurul, nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Daha önce 18 özel okul uzlaşma yoluna giderek toplamda 7 milyon 33 bin 717 lira idari para cezası almıştı. Doğa Koleji, bu süreçte uzlaşma başvurusunda bulunmayan tek okul olarak öne çıkıyor.